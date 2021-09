Ein Heimspiel für Jonathan Föll

In einer Kooperation mit der Bruno-Frey-Musikschule hat das Studentische Orchester Baden-Württemberg (SOBW) eine Woche lang in Biberach geprobt und zum Abschluss zwei Konzerte im Heinz-H.-Engler-Forum (HHEF) gegeben: Am Nachmittag hatten Kinder Spaß an einer Einführung in die Orchesterinstrumente, abends konnte das begeisterte Publikum zwei Repertoire-Klassiker und eine Uraufführung erleben.

Nein, Ferienstille herrschte in der vergangenen Woche nicht im Engler-Forum. Die 45 jungen Musikerinnen und Musiker des SOBW probten in den Räumlichkeiten der Musikschule täglich in drei Blöcken, insgesamt gut sieben Stunden. Ihr Dirigent Jonathan Föll, Jahrgang 1995, hat enge Verbindungen zu Biberach und damit sozusagen ein Heimspiel: An der Bruno-Frey-Musikschule erhielt er seine Geigenausbildung, im Biberacher Jugendsinfonieorchester sammelte er Ensembleerfahrung. Er war viele Jahre bei den St.-Martins-Chorknaben aktiv und unterrichtet seit einem Jahr als Geigenlehrer an der BFM. Für ihn waren die beiden Auftritte in der zur Mensa hin geöffneten Aula im HHEF also ein Heimspiel.

Wohl auch wegen des herrlichen Wetters hatten nur wenige Kinder den Weg in die von Jonathan Föll charmant moderierte Nachmittagsvorstellung gefunden. Die aber waren mit Feuereifer bei der Sache. Sie durften zum Beispiel Instrumente erraten und benennen, den alla-turca-Rhythmus des Mozart-Finalsatzes klatschen und ausgewählte Programmausschnitte genießen.

Nach der Begrüßung durch den Hausherrn, Musikdirektor Andreas Winter, begann das Abendkonzert mit der Uraufführung des neuesten Werks „Traumgesicht“ von Moritz Laßmann. Bald merkte man: Ganz „unerhört“ war das wirkungsvolle Sechs-Minuten-Werk des 34-jährigen Karlsruher Komponisten nicht: Klassische Fortschreitungen, romantische Phrasen und Passagen, die an „himmlische Stellen“ einer Bruckner-Sinfonie erinnerten, machten das Stück wohlig vertraut. Das SOBW musizierte kontrastreich, mit großer dynamischer Bandbreite und schönen Klangfarbenwechseln.

Mozarts fünf Violinkonzerte entstanden innerhalb weniger Monate von April bis Dezember 1775. Unfassbar ist, wie schnell sich Mozart in das Genre eingearbeitet und die Ergebnisse vom eher Traditionellen (B-Dur KV 207) zum genialen Wurf, dem A-Dur-Konzert KV 219, gesteigert hat. Die Solistin Svenja Krafft, geboren 1998, musizierte dieses Juwel souverän mit schönem warmem Geigenton, ohne Hektik in den Passagen, und gestaltete mit Ruhe die kniffligen Kadenzen ihres berühmten Kollegen Joseph Joachim. Das dankbare Publikum erklatschte sich als Zugabe das Adagio aus Bachs Solosonate g-moll.

Zum Schluss dann ein Koloss: Jonathan Föll hat die 3. Sinfonie von Johannes Brahms mit seinen jungen Musikerinnen und Musikern sorgfältig und verantwortungsbewusst einstudiert. Trotz des nicht so idealen Zahlenverhältnisses von Bläsern zu Streichern und der undankbar stumpfen Akustik der HHEF-Aula gelangen immer wieder „magische Momente“ in den Mittelsätzen. Das Finale elektrisierte als spannungsreicher Rausschmeißer. Langer begeisterter Applaus erbrachte Rheinbergers Abendlied als Zugabe.