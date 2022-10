Ein Grund zum Feiern

Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung blicken alle staatlich geprüften Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen optimistisch in die Zukunft. Mit einer Examensfeier wurden die neuen Fachkräfte, die an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der Sana Kliniken im Landkreis Biberach die Ausbildung absolviert haben, verabschiedet.

Drei spannende und lehrreiche Jahre gehen für die Auszubildenden zu Ende. In rund 450 Praxis- und Theoriestunden haben die Absolventen alle nötigen Kenntnisse zur Gesundheits- und Krankenpflege erworben und diese auf den Pflegestationen der Sana Kliniken Landkreis Biberach unter Beweis gestellt.

Die Kursleitungen Margot Kasper und Lisa Bix-Reis freuen sich mit den Auszubildenden über die bestandenen Prüfungen. „Gerade in den mündlichen Prüfungen haben die Prüflinge noch einmal alles aus sich herausgeholt“, berichtet Margot Kasper. Wegen besonders guten Leistungen wurden Tobias Kenntner, Marcel Mientus, Sara Schray und Nadezda Winter-Velichko ausgezeichnet.

Stolz können die jungen Frauen und Männer auf ihren Erfolg sein. Sie absolvierten ihre Ausbildung mitten in der Corona-Pandemie unter besonders schwierigen Bedingungen: Lockdowns, Besuchsverbote, strengste Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, Maskenpflicht und Heimunterricht sind nur einige Beispiele. Es gelang Ihnen dennoch auch in Zeiten der Pandemie, sich in der Theorie und Praxis auf die neuen Herausforderungen einzustellen. So haben laut der Kursleiterin Margot Kasper alle Schüler und Schülerinnen die Umstellung zum Online-Unterricht gut gemeistert.

„Gerade in Zeiten des Pflegenotstandes und des Fachkräftemangels ist es uns als größtem Gesundheitsanbieter im Landkreis ein großes Anliegen, auf die Wichtigkeit des Pflegeberufes aufmerksam zu machen. Denn als qualifizierte Fachkräfte sind Sie eine tragende Säule des Gesundheitssystems und gleichzeitig ein stabiles Fundament für unsere Kliniken im Landkreis“, so die Geschäftsführerin Beate Jörißen. Mit einem krisensicheren Beruf stehen den Pflegefachkräften alle Türen offen, umso erfreulicher, dass fast alle Absolventen ihren Berufsweg auch nach der Ausbildung bei den Sana Kliniken Landkreis Biberach fortsetzen werden. Die stellvertretende Personalleiterin Kathrin Henke freut sich darüber besonders: „Qualifizierte Mitarbeiter sind das Herzstück einer Klinik. Die hohe Übernahmequote spricht für sich.“