Ein gefühlter Punktverlust in Unterzahl

Die TG Biberach II hat in der Schach-Landesliga gegen den TSV Langenau II mit einem Mann weniger trotzdem am Sieg geschnuppert. Nach dramatischem Spielverlauf endete der Mannschaftskampf schließlich 4:4, was sich für die TG II allerdings eher wie ein Punktverlust anfühlt.

Den kurzfristigen Ausfall von Spitzenspieler Vadim Reimche konnte die TG II nicht mehr kompensieren, sodass Brett eins kampflos verloren ging. Am achten Brett wirbelte dafür Ersatzmann Hendrik Stolle und gewann sicher. Luzia Sander wurde hingegen von ihrem Gegner eingeschnürt und konnte dessen Druck an Brett sechs nicht mehr standhalten. Stark unter Druck war zunächst auch Daniel Behringer am zweiten Brett geraten. Als sich sein Gegenüber ein paar Ungenauigkeiten erlaubte, nutzte er diese jedoch eiskalt zum Sieg. Achim Rothmund einigte sich auf ein Sicherheitsremis an Brett drei.

Beim Stand von 2,5:2,5 nahm das Drama seinen Lauf. Gegen seinen nominell deutlich stärkeren Gegner spielte Richard Winter mutig, zog aber dann die Notbremse und einigte sich am siebten Brett auf ein weiteres Sicherheitsremis. Eugen Röttinger hatte sich währenddessen kreativ und solide verteidigt und mit feinem Gegenangriff schließlich eine Figur gewonnen. Als sein Gegenüber schließlich die Brechstange auspackte, gelang dem TG-Spieler die entscheidende Abwicklung und sein Mehrspringer führte zu einem letztlich verdienten Sieg. Angesichts des 4:3-Vorsprungs lastete der Druck nun auf Herbert Haberbosch, der am fünften Brett mit gutem Angriffsspiel nach vorn marschiert war, in Zeitnot aber eine Figur verloren hatte. Als das Remis bereits greifbar nahe war, unterlief Haberbosch in schwieriger Stellung aber noch ein Lapsus, der ihn die Partie kostete. Damit endete der Mannschaftskampf letztlich 4:4.