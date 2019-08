Ein Geduldsspiel droht

Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga hat der FV Biberach eine unangenehme Aufgabe zu lösen. Zu Gast im Biberacher Stadion ist am Sonntag (Spielbeginn: 15 Uhr) der TSV Trillfingen. Der Aufsteiger, der über die Relegation gegen den SV Oberzell in die Landesliga nach oben gekommen ist, gilt als sehr defensivstark. Allerdings musste der TSV schon in der Auftaktpartie der neuen Saison eine 2:3-Heimniederlage gegen den SV Ochsenhausen einstecken.

Der FV Biberach geht als klarer Favorit in dieses Spiel. Aber wie viele Experten auch erwartet Biberachs Spielertrainer Florian Treske eine sehr tiefstehende Mannschaft, die ihr Heil in einer sehr kompakten Defensive suchen wird. „Wir haben schon unsere Ideen, wie wir diesen Abwehrriegel knacken können und haben das auch im Abschlusstraining nochmals speziell geübt“, sagt der 31-Jährige. Sein Team habe genügend Potenzial, auch gegen zwei mögliche Viererketten eine Lösung zu finden. „Wir müssen im Kopf hellwach sein und unseren Powerfußball insbesondere über die Flügel wieder auf den Platz bringen.“ Fehler im eigenen Aufbauspiel sollten allerdings tunlichst vermieden werden, um nicht in einen Konter zu laufen. Es könnte ein Geduldsspiel werden, so Treske.

Maiejoe ist Pokaltorwart

Personell wird Johannes Fuchs nach überstandener leichter Grippe wieder im Kader stehen, dagegen ist Selim Altinsoy noch im Urlaub und wird nicht zur Verfügung stehen. Im Tor wird wieder Florian Fritzenschaf stehen und Axigia Maiejoe ablösen, der im Pokal gegen Mengen eine solide Leistung geboten hat. „Maiejoe wird wohl auch in der nächsten Pokalrunde gegen den VfB Stuttgart II im Kasten stehen“, will Florian Treske die guten Leistungen seines eigentlich dritten Torwarts honorieren. Der zweite Keeper, Alexander Beck, ist nach überstandener Operation wieder im Aufbautraining.

Trillfingen ist ein Ortsteil von Haigerloch und hat gut 1300 Einwohner. Möglicherweise wird ein Großteil des Dorfes per Fanbus und Privatautos den Verein im ersten Jahr der Landesligazugehörigkeit nach Biberach begleiten.

Der TSV setzt im Übrigen wie der FV Biberach auf einen Spielertrainer. Der 28-Jährige Dominik Söll soll im Mittelfeld des TSV die Fäden ziehen. Wie das gelingt, ist am Sonntag im Biberacher Stadion zu überprüfen.