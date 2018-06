Ein fester Bestandteil

In vier Tagen steigt das Kugelstoßen um den Ewa-Riss-Cup (Montag, 14. Juli, ab 18.30 Uhr). Während das Feld bei den Frauen und Männern, das Vize-Weltmeisterin Christina Schwanitz und Weltmeister David Storl anführen, noch nicht komplett ist, sind die Starter für den Juniorenwettkampf bereits fix. Insgesamt neun Athleten kämpfen in den Altersklassen U18 und U20 um den Sieg.

Seit 2012 ist der Nachwuchswettkampf Teil des Ewa-Riss-Cups. „Der Wettkampf ist mir persönlich sehr wichtig. Der Nachwuchs soll die Chance bekommen, sich mit den Großen zu messen“, sagt Cheforganisator Hans-Peter Beer. Daher soll der Juniorenwettkampf auch künftig fester Bestandteil des Meetings bleiben. „Die Qualität hat sich über die Jahre hinweg verbessert. Letztes Jahr haben alle Nachwuchsathleten ihre Bestleistung gesteigert.“ Dies erhofft sich der 56-jährige Vorstandsvorsitzende der TG Biberach auch diesmal.

In der U20 (6 Kilogramm-Kugel) ist Vorjahressieger Tom Carlowitz (LAC Erdgas Chemnitz) wieder mit von der Partie. Für ihn schlägt in diesem Jahr eine Bestweite von 17,73 Meter zu Buche, mit denen er auf Platz zehn der deutschen Jugend-Bestenliste rangiert. In dieser liegen Simon Bayer (VfL Sindelfingen, 3.) mit 19,72 Metern und David Hirschmann (SSV Ulm 1846, 6.) mit 18,44 Metern deutlich weiter vorn. Bayer ist für Hans-Peter Beer der Favorit im Feld der U20. Dieses wird komplettiert durch den Vorjahressieger der U18 in Biberach, Malte Dörner (LV 90 Erzgebirge), sowie Marc Krause (LG Eintracht Frankfurt, 11., 17,67 Meter) und Marc Salzer (TG Nürtingen, 12., 17,53 Meter).

Drei Athleten sind in der U18 (5 Kilogramm-Kugel) am Start. Dies sind Eric Bundschuh (VfL Sindelfingen), mit 18,65 Metern in diesem Jahr Dritter der deutschen Jugend-Bestenliste, Cedric Trinemeier (MTG Mannheim, 4., 18,13 Meter) und Mario Scheufele (LG Teck). Als Anwärter Nummer eins auf den Sieg sieht Beer Eric Bundschuh. Auf einen Starter der TG Biberach im Juniorenwettkampf muss nach Einschätzung des Meetingchefs noch länger gewartet werden. „In dieser Klasse gibt es bei der TG derzeit niemanden. Daher ist in den nächsten Jahren keiner in Sicht, der beim Ewa-Riss-Cup starten könnte“, sagt der 56-Jährige, der dies bedauert.

Meeting-Zukunft gesichert

Freuen kann sich Beer hingegen, dass das Kugelstoßevent auf dem Marktplatz für die nächsten fünf Jahre gesichert ist. „So lange haben die Sponsoren und die Stadt schon ihre Zusage gegeben.“ Warum er solche Veranstaltungen macht? „Ich möchte, dass auch in Biberach solche Veranstaltungen präsentiert werden können. Die Leichtathletik liegt mir als ehemaligem Sprinter einfach sehr am Herzen“, sagt Beer. Dafür nimmt er dann auch in Kauf, dass in der heißen Phase, drei Monate vor dem Meeting, einige Stunden täglich für die Organisation neben dem Beruf draufgehen.

Hans-Peter Beer ist auch nach wie vor daran, in Biberach wieder ein Vollmeeting zu etablieren. Es fehle aber immer noch etwas Geld. „Wenn sich ein Vollmeeting, vergleichbar mit der ,Weltklasse in Biberach‘ bis 2016 nicht verwirklichen lässt, dann war es das“, setzt Beer für das Projekt einen klaren zeitlichen Rahmen.

Weitere Informationen zum Ewa-Riss-Cup, bei dem die Schwäbische Zeitung Medienpartner ist, gibt es im Internet unter www.ewariss-cup.de.