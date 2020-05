Ein Dutzend Baustellen im Landkreis Biberach

Das Regierungspräsidium Tübingen wird auch in diesen Jahr im Landkreis Biberach zahlreiche Straßenbaumaßnahmen auf den Bundesfern- und Landesstraßen durchführen. „Trotz der aktuell nicht einfachen Zeiten“ sei es dem Regierungspräsidium Tübingen wichtig, Bürgern und Wirtschaft eine funktionierende Straßeninfrastruktur im Regierungsbezirk bereitzustellen, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Die Projekte im Jahr 2020 aus dem Landkreis Biberach sowie einige Projekte aus dem Alb-Donau-Kreis im Überblick:

B 30, Fahrbahndeckenerneuerung Laupheim-Süd – Biberach-Nord: Die Fahrbahn der B 30 zwischen Laupheim-Süd und Biberach-Nord wird in Fahrtrichtung Biberach für circa 1,5 Millionen Euro auf einer Länge von rund 5,1 Kilometern erneuert. Die Arbeiten haben am 11. Mai begonnen und enden in der zweiten Junihälfte.

B 30, Instandsetzung Brücke über die Riß bei Schweinhausen: In diesem Sommer wird die Brücke über die Riß und die L 284 im Zuge der B 30 bei Schweinhausen ertüchtigt. Die Kosten für diese Maßnahme sind mit 70 000 Euro veranschlagt.

B 312, Fahrbahndeckenerneuerung Uttenweiler – Ahlen: Die Fahrbahn der B 312 wird zwischen Uttenweiler (Ost) und dem Teilort Uttenweiler-Ahlen für circa 520 000 Euro auf einer Länge von rund 3,3 Kilometern erneuert. Die Arbeiten starteten am 4. Mai dauern bis zum 20. Mai.

B 465, Fahrbahndeckenerneuerung Weisel – Ehingen: Die B 465 zwischen Weisel und Ehingen erhält auf einem 3,7 Kilometer langen Abschnitt eine neue Fahrbahndecke. Die Arbeiten beginnen in der ersten Julihälfte und werden noch vor den Sommerferien abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich auf rund 930 000 Euro.

B 465, Radweg, Fahrbahndeckenerneuerung Mühlhausen – Hetzisweiler: Entlang der B 465 zwischen den Teilorten Mühlhausen und Hetzisweiler wird auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern ein 2,5 Meter breiter Radweg gebaut. Die Kosten betragen rund 300 000 Euro. Die Anbindung von Mühlhausen erfolgt durch einen circa 400 Meter langen Rad- und Wirtschaftsweg, der mittels einer neu herzustellenden Unterführung der Bundesstraße mit dem neuen Radweg an der B 465 verknüpft wird. In diesem Zusammenhang wird zwischen der Einmündung der K 7565 bei Mühlhausen und Hetzisweiler für circa 300 000 Euro der Belag der B 465 auf einer Länge von circa 1,6 Kilometern erneuert. Die Arbeiten beginnen Ende Juli mit dem Bau der Unterführung der Bundesstraße. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt in der zweiten Septemberhälfte.

L 266, Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Schemmerhofen, dritter Bauabschnitt: Im dritten Jahr in Folge erhält ein weiterer, 500 Meter langer Abschnitt der Ortsdurchfahrt Schemmerhofen im Zuge der L 266 für circa 380 000 Euro einen neuen Belag. Die Gemeinde führt auf diesem Abschnitt die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen durch. Aus diesem Grund ist für die gesamte Maßnahme ein Zeitfenster von Mitte Mai bis Ende Oktober vorgesehen.

L 270, Fahrbahndeckenerneuerung, Brückenneubau, Bad Buchau – Moosburg: Der Fahrbahnbelag der L 270 zwischen den Ortsdurchfahrten von Bad Buchau und Moosburg wird erneuert. Die Kosten für den circa 2,8 Kilometer langen Abschnitt belaufen sich auf 700 000 Euro. In diesem Zusammenhang wird auch die Brücke über die Kanzach im Zuge der L 270 für circa 800 000 Euro durch einen Neubau ersetzt. Die Arbeiten für die Maßnahme beginnen Ende Juni und dauern voraussichtlich bis Ende April 2021.

L 280, Fahrbahndeckenerneuerung Ortsdurchfahrt Schwendi: Im Zusammenhang mit Arbeiten der Gemeinde wird der Belag der L 280 in der Ortsdurchfahrt Schwendi für circa 90 000 Euro auf einer Länge von rund 500 Metern erneuert. Die im März begonnenen Arbeiten werden in der ersten Septemberhälfte abgeschlossen.

L 283, Fahrbahndeckenerneuerung Bierstetten – Reichenbach: Die L 283 zwischen Bierstetten (Landkreis Sigmaringen) und Reichenbach (Landkreis Biberach) weist auf einer Länge von 1,6 Kilometer Schäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Verdrückungen auf. Die Maßnahme teilt sich auf in einen rund 0,8 Kilometer langen Abschnitt von Bierstetten bis zur Kreisgrenze und einen 0,8 Kilometer langen Abschnitt von der Kreisgrenze bis nach Reichenbach. Die Maßnahme dauert etwa drei Wochen und ist für Ende August und Anfang September geplant.

L 299, Bauwerkinstandsetzung bei Dettingen/Iller: Seit Mitte April 2020 wird die Überführung der K 7578 bei Dettingen/Iller instandgesetzt. Die Arbeiten mit Kosten in Höhe von circa 600 000 Euro werden in der ersten Augusthälfte abgeschlossen.

L 301, Hauerz – Rot an der Rot: Die L 301 erhält kreisübergreifend auf einer Länge von circa 7,0 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag. Die Maßnahme teilt sich auf in einen circa zwei Kilometer langen Abschnitt von der Einmündung der K 7923 in Hauerz bis zur Kreisgrenze Ravensburg/Biberach und einen anschließenden fünf Kilometer langen Abschnitt bis zur Einmündung in die L 300 bei Rot an der Rot. Für die Arbeiten, die in der zweiten Septemberhälfte durchgeführt werden, sind Kosten von rund 700 000 Euro veranschlagt.

L 1261/L 261, Oberholzheim – Weinstetten: Die Landesstraße, die im Landkreis Biberach unter der Nummer L 261 und im Alb-Donau-Kreis unter der Nummer L 1261 geführt wird, erhält zwischen Oberholzheim und Weinstetten auf einer Länge von circa 4,3 Kilometern für rund 310 000 Euro einen neuen Belag. Die Arbeiten beginnen in der zweiten Woche der Pfingstferien und werden bis Ende Juni abgeschlossen sein.

L 2013, Fahrbahndeckenerneuerung, Bauwerksinstandsetzung Ortsdurchfahrt Egelsee: Anlässlich der Anlage eines straßenbegleitenden Gehwegs wird die Entwässerung der Ortsdurchfahrt Egelsee im Zuge der L 2013 optimiert. In diesem Zusammenhang wird der Belag der Landesstraße auf einer Länge von circa 750 Metern erneuert und die Fahrbahnübergänge der im Baufeld liegenden Illerkanalbrücke saniert. Die Kosten für die Belagsoptimierung belaufen sich auf circa 270 000 Euro und für die Brückeninstandsetzung auf circa 100 000 Euro. Die Arbeiten beginnen in der letzten Augustwoche und sind Ende September abgeschlossen.