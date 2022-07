Ein Drittel mehr Kirchenaustritte im Dekanat Biberach

Deutschlandweit haben die Austritte aus der Katholischen Kirche 2021 einen Höchststand erreicht. Im Dekanat Biberach ist eine ähnlich dynamische Entwicklung zu sehen. Auch die evangelische Seite hat zu kämpfen. Zugleich gibt es eine Gegenbewegung. „Es ist schon erschreckend, wie viele Menschen in kürzester Zeit der Kirche den Rücken kehren“, sagt Stefan Ruf, der neue Biberacher Dekan.

Allein in der Seelsorgeeinheit Biberach sind im Jahr 2021 210 Menschen ausgetreten. Die Zahlen aus dem ersten Quartal 2022 lassen nichts Gutes erahnen.

210 Austritte in 2021, 135 allein von Januar bis März 2022

Zwischen Januar und März haben sich bereits 135 Frauen und Menschen aus der Seelsorgeeinheit verabschiedet. Dekanatsweit waren es im Jahr 2021 1517 Austritte. Ein Drittel mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Damals traten 1033 Personen aus.

Menschen sind furchtbar enttäuscht

Ruf sieht die Gründe klar im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal von Köln und dem Missbrauchsgutachten aus München.

„Die Menschen treten aus, weil sie furchtbar enttäuscht sind. Darüber, wie die Kirche mit Missbrauch umgegangen ist, wie vertuscht wurde, da wollen sie nicht mehr dazugehören.“ Inzwischen, so Ruf, treten selbst Christen aus der Kerngemeinde aus, die der Kirche Jahrzehnte treu waren – um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergehe.

Kein Ortspfarrer sei der Austrittsgrund

Jeder Katholik, der austritt, erhält ein Schreiben, in dem Stefan Ruf ihr oder ihm ein Gespräch anbietet. Neben dem Missbrauchsthema spiele für die Gläubigen auch Enttäuschung über den Synodalen Weg eine Rolle und das Gefühl der Gläubigen, dass sich dort nichts tue, berichtet Ruf.

Ein katholischer Bischof hält während einer Messe ein Kreuz in den Händen. (Foto: Peter Kneffel / DPA)

Etwas tröstet ihn, dass die Austritte nicht in Zusammenhang mit der Person des jeweiligen Pfarrers vor Ort begründet würden oder im Glauben selbst lägen. Trotzdem: „Es muss dringend etwas passieren.“

Aufklärungswille würdigen

Ruf wünscht sich auch, dass gewürdigt wird, dass die Kirche die Missbrauchsfälle schonungslos aufzuklären suche und Strukturen schaffe, die sie künftig verhindern.

Arbeitsrechtlich wolle die Kirche als gerechter Arbeitgeber die Privatsphäre der Arbeitnehmer respektieren, wegen seiner sexuellen Orientierung solle niemand diskriminiert werden. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit ihrem dem Diözesan-Rat, der gemeinsam mit dem Bischof entscheidet, sei bereits fortschrittlicher als manch andere Diözese.

Auch die Teilhabe der Laien an Entscheidungen auf Gemeindeebene sei hier verankert. Denkbar sei, wie in Essen und Osnabrück bereits praktiziert, dass Laien, also auch Frauen, die Leitung kleinerer Gemeinden innerhalb einer Seelsorgeeinheit übernehmen. Spender der Sakramente bleibt allerdings der Pfarrer am Hauptort.

Für das Diakonat der Frau

Apropos Frauen. „Es ist Zeit, mit dem Diakonat der Frau zu beginnen“, sagt Ruf. Das spreche er durchaus bei der Diözesanleitung an. Was die Priesterweihe von Frauen betrifft, verweist er darauf, dass deutsche Katholiken nur fünf Prozent der römisch-katholischen Weltkirche ausmachten und andere Länder ganz andere Themen als die Frauenordination hätten.

Zölibat freistellen

Wenn er die Kirche frei gestalten könnte, sagt Ruf, wäre es „eine geschwisterliche Kirche, in der Frauen und Männer Verantwortung gemeinsam tragen, die Botschaft der Kirche leben und Frauen wie Männer diesen Auftrag im Amt verwirklichen.“

Die Zahl der Kirchenaustritte hat seit Jahresbeginn im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen. (Foto: Bernd Weißbrod / DPA)

Den Zölibat nennt Ruf „eine kostbare Lebensform“, die man nie gegen die ebenso wertvolle Ehe ausspielen solle. Allerdings, sagt Ruf, würde er die Ehelosigkeit den Geistlichen freistellen.

Katholisches Gutachten - evangelische Austritte

Sein Amtskollege, der evangelische Dekan Matthias Krack berichtet, dass die Kirchenaustritte in Biberach nicht „übermäßig angestiegen seien“.

2019 waren es etwas über 500 Austritte, 2021 dann 600. Damit sei das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, „was uns trotzdem betroffen macht“. Die evangelische Kirche leide tatsächlich unter dem Missbrauchsskandal der Katholischen Kirche. Kurz nach Veröffentlichung des Münchner Gutachtens, habe es mehr Austritte auch auf evangelischer Seite gegeben.

Wie sein Amtskollege schreibt der evangelische Dekan alle Ausgetretenen an und lädt zum Gespräch ein. Der Rücklauf sei übersichtlich.

Die Landeskirche bemüht sich um ein genaues Meinungsbild, das sie über Umfragen gewinnt. Das Hauptargument sei, so Krack, auf Dekanats- wie Landeskirchen-Ebene die eingesparte Kirchensteuer. Die zugespitzte Finanzlage zwinge die Menschen zu dem Schritt. Mit einem Flyer versucht die Landeskirche nun aufzuklären, wohin die Kirchensteuer fließt.

Man unterstützt damit unter anderem Bildung, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit und auch den Unterhalt von kirchlichen Bauten. Der Theologe sieht die Austritte außerdem im Zusammenhang einer Entwicklung des Traditionsbruchs, wie er sagt.

Die Kirche sei in der Hinsicht in guter Gesellschaft mit Parteien, Vereinen, ja auch den traditionellen Medien. Die Menschen fragten sich „Was bringt mir das?“

Ukrainekrieg lässt Menschen Trost in der Kirche suchen

Krack bedauert, dass die Lebenswirklichkeit der Kirche vielen nicht bewusst sei. Dass Kirche in der Seelsorge tätig ist, im Trauerfall begleitet, fröhliche Lebensübergänge wie Hochzeit, Konfirmation und Taufe bietet. Apropos Taufe. Die Taufzahlen in Biberach seien enorm gestiegen, berichtet der Dekan. Es sei inzwischen schwierig, genug Termine für alle Täuflinge anzubieten. In der Corona-Pandemie, denkt Krack, haben die Menschen gemerkt, dass sie eben nicht alles im Griff haben.

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, „dieser Krise in der bestehenden Krise“, erlebt Krack wieder mehr, „dass wir als Kirche gefragt sind, die Menschen suchen Trost.“ Den 600 Austritten im evangelischen Dekanatsbezirk stehen übrigens 50 Kircheneintritte gegenüber.