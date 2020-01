Ein Blinddate jungen Künstlern

Rund 50 Kulturinteressierte haben sich zum Blind Date Kultur im Rathausfoyer eingefunden. Musik stand dieses Mal auf dem Programm. Und die begeisterte und beeindruckte die Teilnehmer.

Noch weiß niemand, wo es hingeht. „Ins Museum vielleicht“, vermuten einige. Genau das ist die Kernidee des Blinddates: das Format lädt zu einer Kulturveranstaltung ein, gibt aber außer dem Treffpunkt und der Uhrzeit vorab keine weiteren Informationen preis. „Ich bin immer auf der Suche nach unkonventionellen Formaten, nach niederschwelligen Möglichkeiten, um auch die Leute ohne direkten Kulturbezug anzuziehen“, berichtet Kulturdezernent Jörg Riedlbauer. „Das Blinddate funktioniert ohne Festlegung – man kommt einfach, und lässt sich überraschen.“ Die Neugierde für das Unbekannte ist es auch, die die meisten Teilnehmer reizt – so auch eine Neubürgerin, die sich an dem Vormittag eingefunden hat. „Ich bin erst vor zwei Jahren von Stuttgart hier her gezogen“, erzählt sie. „Während in Stuttgart das Angebot oft auch zu groß war, genieße ich hier die Auswahl an Veranstaltungen richtig.“ Die meisten der Besucher gehen regelmäßig zu den verschiedenen Kulturangeboten der Stadt Biberach.

Seit zwei Jahren gibt es dieses Angebot zwei Mal im Jahr – und inzwischen ist es beliebt und hat sich etabliert. Viele sind auch tatsächlich schon zum fünften Mal da. Wie auch Herr Kreuchauf, der mit seiner Frau und Enkelin gekommen ist. Als Biberacher interessiere ihn natürlich, was in der Kultur los ist – und dafür biete das Blinddate immer spannende Einblicke. Wie zum Beispiel der Besuch einer Probe des Dramatischen Vereins. Die Ausstellung, die das letzte Mal besucht wurde, sei für viele die erste Begegnung mit moderner Kunst gewesen, erzählt Herr Riedlbauer. Es gehe ihm auch um sogenannte „Ersttäter“: Menschen, die von sich aus vielleicht nie zur Ausstellung moderner Kunst gehen würden, damit in Berührung zu bringen.

„Es wird etwas olympisch“, kündigte Riedlbauer dann um Punkt 11 Uhr an. Das fünfte Blinddate führt zum Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“, der an dem Vormittag in der Jugendmusikschule ausgetragen wird. Dort hören die Besucher zunächst das Wettbewerbsprogramm von Ronja Jaeckel und Fabian Dominik Sajgo. Die Blind-Date-Kultur-Teilnehmer sind begeistert vom ausdrucksstarken Spiel des jungen Pianisten und den Werken von Rachmaninoff, Schostakowitsch und Chopin.

Musikschulleiter Andreas freut sich über die zusätzlichen Gäste: „Oft findet der Wettbewerb eher hinter verschlossenen Türen statt, dabei ist es eine tolle Möglichkeit, jungen Menschen beim Musik machen zuzuhören. Wer hier auftritt, der hat auch viel geübt“, sagt er. Und der erwirbt mit der musikalischen Ausbildung noch weitere Fertigkeiten. So sind sich Winter und Riedlbauer einig, dass man beim Musizieren nicht nur Noten lesen lerne – sondern auch, aufeinander zu hören und zuzuhören. Also ganz Wesentliches, das auch abseits des Musikzimmers wichtig ist.

Für Blinddate-Besucherin Elsbeth Janami ist im Ruhestand auf der Suche nach verschiedenen Möglichkeiten der Beschäftigung und Inspiration. Vom Blinde Date Kultur zeigte sich begeistert. „Wunderschön“ sei es gewesen, sagte sie am Ende der Veranstaltung. Sie überlegte sich, am Nachmittag noch zumWettbewerb der Bläser zu gehen.