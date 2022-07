Ein Blick in die Zukunft der Mobilität

Als Bio-Musterregion ist der Kreis dazu angehalten, die ökologische Landwirtschaft zu fördern, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen und damit letztlich auch die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. „Wie bringen wir die Klimaziele und die Verkehrswende zusammen?“, so formulierte Jo Weber, Kreistagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, die Aufgabe des Kreistags im Zusammenhang mit dem Mobilitätskonzept. Auf der jüngsten Kreismitgliederversammlung seiner Partei im TG-Heim in Biberach erläuterten er und weitere Kreistagsabgeordnete der Grünen die Zukunft der Mobilität im Kreis. Letztlich stünde der Kreis damit auch in der Pflicht, die im Nahverkehrskonzept des Landes beschlossenen Ziele umzusetzen, heißt es in einer Mitteilung der Kreis-Grünen.

Das von Landrat Heiko Schmidt angeregte und nach einer Bürgerbefragung im Juni 2021 vom Kreistag beschlossene Mobilitätskonzept sieht eine deutliche Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs vor. Ab Dezember 2022, so Weber, verkehre die Südbahn als Regio-S-Bahn im 30-Minuten-Takt von Ulm über Erbach, Laupheim West, Laupheim Stadt, Schemmerberg, Warthausen, Biberach, Biberach-Süd, Hochdorf, Schussenried bis nach Aulendorf. Der Wunsch sei jetzt noch, dass diese Strecke als direkte Verbindung bis nach Friedrichshafen ausgebaut werde. An den Kosten für den verbesserten Nahverkehr seien die Landkreise Biberach, Ulm und der Alb-Donau-Kreis beteiligt. Eine weitere Regio-S-Bahn-Verbindung sei auf der eingleisigen Donaubahn-Strecke von Ulm über Ehingen, Riedlingen bis nach Ertingen und Herbertingen im Gespräch. – In Laupheim sei mithin ein sogenannter „Quartiersverkehr“ mithilfe von Kleinbussen geplant. Die Verbindung Bad Schussenried – Biberach – Laupheim – Schwendi solle ebenfalls verbessert werden. Geplant sei darüber hinaus eine Vereinheitlichung der Tarife. Hier liege die Zuständigkeit zukünftig beim Land.

„Die Umsteigmöglichkeiten sollen so verbessert werden, dass ein geschlossenes System von Rad zu Bus, von Bus zu Bus oder von Bus zu Bahn entsteht, wobei letztere immer mehr an Bedeutung für die Mobilität gewinnt“, so Weber. Der 30-Minuten-Takt solle die Regel werden. Das gelte auch für den öffentlichen Nachverkehr von Riedlingen über Biberach bis nach Memmingen, der von Schnellbussen übernommen werden soll. Im Stadtgebiet von Biberach werde, so Weber, die E-Mobilität ausgebaut. Zunächst sei die Anschaffung von acht E-Kleinbussen geplant. Ab März 2023 werde das 365-Euro-Ticket für Jugendliche eingeführt.

„Wir sind erst am Anfang“, stellte Weber mit Blick auf den schon weiter ausgebauten Nahverkehr in Österreich und der Schweiz fest. „Hoffen wir, dass es vorangeht.“ Elmar Braun, grüner Bürgermeister und Abgeordneter im Kreistag, betonte das Potential der E-Bikes: „Die Elektroräder haben die Situation verändert.“ Durch sie könnten längere Strecken zurückgelegt werden, was den weiteren Ausbau der Radwege, beispielsweise der Strecke Heggbach – Schönebürg notwendig mache. Erste Gespräche mit der Gemeinde Schwendi seien darüber schon geführt worden. „Radwege werden immer wichtiger“, so Braun. „Wir drängen im Kreistag darauf, dass sie weiter ausgebaut werden.

Letztlich sei das Ziel, den Autoverkehr um ein Drittel zu verringern. Das gelänge aber nur, wenn der ÖPNV langfristig günstiger und attraktiver als das Auto werde. Bis dahin sei noch ein gutes Stück an Überzeugungsarbeit zu leisten, auch unter den jungen Menschen: Viele Jugendliche mit Führerschein drängten darauf, mit dem Auto unterwegs zu sein, hieß es in der anschließenden Diskussion.

Das Grünenmitglied Karl Reisch berichtete ferner von der Initiative, die Sendung „Börse vor Acht“ durch die Sendung „Klima vor Acht“ in der ARD zu ersetzen. Auf RTL werde derweil nach den Hauptnachrichten mit 14-tägigem Abstand die Sendung „Klima Update“ ausgestrahlt.