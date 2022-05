Ein Bild geht auf Reisen: 60 Künstlerkisten im Landkreis unterwegs

Bei der Aktion „Ein Bild geht auf Reisen“ des Biberacher Kreisjugendreferats für Kinder und Jugendliche sind 60 Künstlerkisten im Landkreis unterwegs. Das Kreisjugendreferat hat die Kisten gepackt, Inhalt der Kisten sind eine oder mehrere Leinwände, Farben, Pinsel und eventuell eine Aufgabe oder Anregung. Themen sind Corona sowie Krieg und Frieden. Das Projekt ist so gedacht: Ein Kind oder Jugendlicher beginnt, das Bild zu malen und gibt das Kunstwerk (mit Kiste) an einen Freund oder eine Freundin weiter. So geht es immer weiter, bis jemand der Meinung ist, dass das Bild fertig ist (spätestens jedoch vor den Sommerferien). Dann kann das Bild im Kreisjugendreferat oder bei den jeweiligen Gemeindeverwaltungen abgegeben werden. Im Landkreis Biberach gibt es 45 Gemeinden, in denen jeweils ein Bild auf die Reise gehen soll. Mindestens 15 der 60 Pakete sind für Jugendgruppen, Initiativen, Vereine, Schulklassen gedacht, die dann als Gruppe das Bild gestalten. Das Hauptanliegen ist, dass alle gemeinsam etwas Schönes auf den Weg bringen. Das Kreisjugendreferat hofft, dass vor den Sommerferien viele Gemeinschafts-Kunstwerke zurückkommen, sodass als krönender Abschluss eine Ausstellung geplant werden kann. Kinder und Jugendliche, die Startpunkt in ihrer Stadt oder Gemeinde sein möchten, wenden sich per E-Mail an Kreisjugendreferentin Margit Renner, margit.renner@biberach.de. Wer sich als erstes meldet, der darf beginnen. Die Pakete werden zeitnah ausgefahren.