Ein Abend voller Rekorde

So viele gab es noch nie beim musischen Abend des Bischof-Sproll-Bildungszentrums: Die 19 beitragenden Gruppen und Solokünstler am 1. Juni stellten einen neuen Rekord dar, und rekordverdächtig war auch die Kulisse.

Noch vor Beginn musste die Trennwand zwischen Großer Aula und Speisesaal geöffnet werden und auch der dann riesige Veranstaltungssaal reichte noch nicht aus, um dem Besucherandrang Herr zu werden. Die Zuhörer standen bis vor die Türen und erfreuten sich an den Klängen und an den Theaterbeiträgen der Klassen und AGs, die unter Leitung der Musiklehrerinnen und -lehrer des Bildungszentrums ihre Beiträge zum besten gaben.

Der Abend begann mit einem Ausschnitt aus dem Werk „The Peacemakers“, gesungen von der 10b und dem Basisfach Musik unter Leitung von Ralf Klotz, das am 15. Juli in anderer Zusammensetzung in der Stadtpfarrkirche St. Martin, Biberach, zur Gänze aufgeführt werden wird.

Schülerinnen und Schüler aus der Werkrealschule, der Realschule und dem Gymnasium und aus fast allen Stufen beteiligten sich in der Folge am Programm, das sich vor allem durch eine große Vielfalt und ganz unterschiedliche Zugänge auszeichnete: Es wechselten sich Tanzeinlagen ab mit Theater-Szenen zur „Parkbank“, Rhythmus-Einlagen, Body-Percussion, Poetry Slam, Chöre, Solo-Gesang, und auch auch ein Trio um die Siebtklässlerin Eva Mattes, das in den Pfingstferien mit „alter Musik“ auch beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert angetreten ist.

Lehrerin Stefanie Rambaum, die die Organisation der Veranstaltung mit tatkräftiger Unterstützung der Musiklehrerinnen und Musiklehrer, weiterer Lehrkräfte des Bildungszentrums und den Tontechnikern der Klasse 8 des Gymnasiums unter Leitung von Carola Romer stemmte, freute sich besonders über die Begeisterung, die Freude und das Potential der Schülerinnen und Schüler auf der Bühne. Für viele war dies die erste Erfahrung auf die Bühne, aber mit Sicherheit nicht die letzte.

Und am Ende fiel ein weiterer Rekord: Der Abend war insgesamt 2,5 Stunden lang, ein tolle Veranstaltung voller gegenseitiger Unterstützung, an dem alle mit angepackt und sich angesichts der Länge der Veranstaltung diszipliniert, konzentriert und rücksichtsvoll verhielten. Eine Wiederholung ist fest eingeplant.