Ein Abend mit dem Münchner Kabrettisten Bumillo

Das KultuReservoir präsentiert die dritte Auflage von „KultuR im Häge“ in Kooperation mit dem Biberacher Burgerrestaurant Häge „Kabarett, Poetry & Stand-Up Comedy, frisch und knackig serviert“. So lautet auch dieses Mal das Motto am Samstag, 16. September, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), wenn der Münchner Kabarettist Bumillo bei „KultuR im Häge“ Auszüge aus seinem neuen Soloprogramm „Haushaltsloch“ zum Besten gibt.

Bumillo ist Kabarettist und Hausmann, aber nur für eines der beiden kann man ihn buchen. Das andere übt er nur sehr exklusiv vor kleinem oder keinem Publikum aus. Stand-up-Comedy und Rap bietet der 40-jährige Familienvater, wenn er klug und eindringlich über die Bühne tigert und zeitloses Kabarett abliefert. „Das bisschen Haushalt“ – ja wer macht es denn nun? Ist diese Frage ein Tabu oder eine Chance? Ist Arbeiten das große Glück unserer Zeit? Wie schafft man es, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen?

Bumillo, bürgerlich Christian Bumeder, ist mit allen Bühnenwassern gewaschen, ein Schelm in der Brandung. Neue Wege sind für ihn Pflicht, flexibles Denken ebenso. Veränderung ist sein Thema No. 1, dabei bleibt er stets charmant beim Publikum und on point, wenn es um die Pointen geht. Man kann ihn nicht für private Haushaltsführungen engagieren. Die Bühne muss reichen. Tut es mit prall gefüllten Programm auch.

Am Abend werden zudem Schmankerl aus der Häge-Küche angeboten, um das Kulinarische mit dem Musischen zu verbinden. Zudem hat das Publikum die Chance, ein „Burger-Dinner für zwei“ zu gewinnen.