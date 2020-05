Ehrungen für Peter Bucher und Manfred Schuler

Der Rückblick auf sportliche Erfolge, Wahlen und Ehrungen standen bei der Hauptversammlung der TG-Faustballabteilung an. Diese fand noch vor Beginn der Corona-Einschränkungen im März im TG-Heim statt.

Abteilungsleiter Fabian Czekalla beleuchtete in seinem Rechenschaftsbericht die zahlreichen Aktivitäten und Erfolge im vergangenen Jahr. Die Mitgliederzahl sank leicht von 136 auf 131. Besondere Aktivitäten waren das Zipfelmützenturnier, der Bärenfallenausflug, das Jedermannturnier, der Trainerlehrgang in Neugablonz mit neun Biberacher Teilnehmern oder das Jugendzeltlager. Herausgeragt habe die allseits gelobte Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft U14 weiblich im März 2019 in der Wilhelm-Leger-Halle. Bei der erstmalig in den Biberacher Ferienfreizeiten erfolgten Nachwuchswerbung seien mehr als 1000 Kinder und Jugendliche erreicht worden, von denen 300 das Faustballangebot wahrgenommen hätten. Zusätzlich sei eine Ballschule für Kinder ab sieben Jahren eingerichtet worden.

Von den Jugendtrainern wurden das Abschneiden ihrer Teams in Feld und Halle dargestellt. Neben guten Platzierungen innerhalb des STB erreichten im Feld die weiblichen U12- und U14-Teams jeweils den siebten Platz bei der DM. Nationale und internationale Titel holten Carolin Rätz und Anne Mey mit dem Titelgewinn des Deutschen Meisters im U14-Team wie auch in der Gesamtwertung aller STB-Mannschaften. Zusätzlich errangen beide auch beim Jugendeuropacup eine Gold- und Bronzemedaille. In der Halle schaffte dass weibliche U14-Team bei den süddeutschen Meisterschaften den dritten Rang und das weibliche U16 -Team den fünften Platz.

Das Damenteam um Marion Fackler erspielte sich in der Landesliga in der Halle den dritten Platz, im Feld gelang mit dem zweiten Platz der Aufstieg in die Schwabenliga. Die erste Mannschaft um Kapitän Uwe Kratz und Trainer Valentin Ulrich holte im Feld in der Verbandsliga den Meistertitel und erreichte den Aufstieg in die Schwabenliga. In der Halle reichte es in der Schwabenliga nur zum sechsten Platz, der den Abstieg in die Verbandsliga bedeutete. Die zweite Mannschaft mit Mannschaftsführer Dirk Theoboldt erreichte in der Bezirksliga in der Halle wie auch im Feld jeweils den vierten Rang.

In seinem Kassenbericht ging Kassier Manfred Schuler für das vergangenen Geschäftsjahr etwas detaillierter auf einzelne große Posten ein. Nachdem für den scheidenden Kassier Schuler mit Markus Rätz ein Nachfolger gefunden war, wurde dieser für ein Jahr kommissarisch mit den Aufgaben betraut. Des Weiteren erfolgten die einstimmigen Wahlen von Oliver Merk zum neuen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und Dagmar Haberbosch sowie Andrea Kurz zu Elternvertreterinnen.

Manfred Schuler erhielt für seine seit 2012 geleistete Arbeit als Kassier ein Präsent der Abteilung sowie die TG-Ehrennadel in Bronze. Diese silberne Ehrennadel überreichte TG-Vorstandsmitglied Frank Ladel an Peter Bucher für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement auszeichnen konnte.