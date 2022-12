Ehrung langjähriger Mitglieder am Gedenktag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 4. Dezember ist der Todestag von Adolph Kolping und das liturgische Datum für den Kolping-Gedenktag. Traditionell hat die Kolpingsfamilie Biberach den Gedenktag Kolpings gefeiert. In der Dreifaltigkeitskirche zelebrierte Pfarrvikar Josy Thomas den Festgottesdienst und im Altarraum war der Kolpingbanner aufgestellt.

Bei der anschließenden Feierstunde im Gemeindesaal Dreifaltigkeit ehrten Präses Pfarrer Wunibald Reutlinger und Kolpingvorstand Hermann Albrecht langjährige Mitglieder der Kolpingsfamilie. Seit 70 Jahren sind Rudolf Eble und Elmar Baumann dabei. Das 65. Jubiläum hatte Franz Wuchenauer am 5. Mai. Eine Ehrung konnte damals nicht vorgenommen werden. Für den zwischenzeitlich Verstorbenen nahm die Witwe Gertrud Wuchenauer die Ehrung entgegen. Auf ebenfalls 65-jährige Mitgliedschaft können Anton Pferdt und Erich Mayer zurückblicken. Bruno Gerster ist für 60 Jahre und Wilhelmine Maier für 40 Jahre geehrt worden. Die Geehrten erhielten von Präses Reutlinger die Urkunde des Kolpingwerks und von Vorstand Albrecht ein Weinpräsent.

In seinem Dank an die Geehrten ging Wunibald Reutlinger in die Geschichte vom „Glas und den Steinen“ ein. „Manche füllen ihr Leben mit Kleinigkeiten und haben für die großen Dinge im Leben keinen Platz“, verkündete Präses Reutlinger. An die Geehrten gewandt sagte er: „Sie füllten Ihr Leben mit den großen Dingen wie Glaube, Gottvertrauen und die Treue zum Werk Adolph Kolpings und können so auf viele Jahre in der Kolpingsfamilie zurückblicken“.

„Was würde Adolph Kolping in den heutigen unruhigen Zeit sagen“, fragte Vorstand Albrecht bei seiner Ansprache. Ihm fielen da die Martin Luther zugeschriebenen Worte ein: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“. Während der anhaltenden Corona-Phase habe das unsichtbare Band „Kolping – Kolpingsfamilie“ zusammen gehalten. Die Last des Einzelnen wurde dadurch erleichtert. „Es war jeder, jedem der Nächste“, eben eine Gemeinschaft, die trage, „ganz nach Kolpings Vorstellungen“, so Hermann Albrecht.

Albrecht dankte seinen Mitstreitern, die die Feierstunde mitgestaltet haben, sowie für ihr Engagement bei der Bewirtung des Martinskellers. Mit Klavierbegleitung gab Edith Braith der Feierstunde musikalisch eine festliche Note.