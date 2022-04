Ehrenamtsakademie bietet im Frühling drei Workshops an

In Biberach engagieren sich viele Menschen im Ehrenamt. Die Biberacher Ehrenamtsakademie ist ein Angebot für alle freiwillig Engagierten. Jeder kann sich weiterbilden, qualifizieren oder neu orientieren. Die Angebote werden finanziell von der Stadt Biberach unterstützt und sind damit eine Anerkennung für das jeweilige Ehrenamt, wie mitgeteilt wird.

In dem Kurs „Workshop kompakt: Briefe mit Word“ am Samstag, 30. April, um 9 Uhr lernen die Teilnehmenden, wie man Briefe mit Microsoft Word erstellt.

Um sich in einem Team erfolgreich zu positionieren und überzeugend kommunizieren zu können, ist es wichtig, die eigene Persönlichkeit und die anderer Menschen gut einschätzen zu können. In dem Workshop „Hybrid: Erfolgreich im Team“ am Montag, 2. Mai, um 9 Uhr erfährt man, welcher Persönlichkeitstyp man ist und welche Stärken damit verbunden sind.

In dem Kurs „Präsentieren mit Powerpoint“ am Dienstag, 3. Mai, um 18.30 Uhr lernen die Teilnehmer, Präsentationen zu erstellen und dabei die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in Powerpoint effektiv zu nutzen. Außerdem geht es darum, mit Master, Designs und Layouts zu arbeiten. Die Voraussetzung für die Teilnahme sind PC-Grundlagenkenntnisse.