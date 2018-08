Ehrenamtliche nehmen Biberacher Stadtpass besser an

Der Stadtpass ist ein Angebot der Stadt Biberach und ermöglicht seit Mai 2016 Vergünstigungen für Bürger mit geringem Einkommen oder für Ehrenamtliche. Im vergangenen Jahr profitierten bis zu 1142 Menschen von dem Angebot. Davon hatten 1095 Menschen einen Ausweis nach den Kriterien für Geringverdiener erhalten und 47 nach den Kriterien für ehrenamtlich Aktive. Es wurden fast 45 000 Euro an Vergünstigungen gewährt.

Nach den Änderungen beim Stadtpass für Ehrenamtliche Anfang dieses Jahres ist die Zahl der Ehrenamtlichen mit Stadtpass etwas angestiegen. So wurden damals die geforderte Mindeststundenanzahl abgesenkt und die Höchstsumme an Vergünstigungen gestrichen. „Die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen zu den vorgenommenen Änderungen sind durchweg positiv“, so der Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Rouven Klook, „die Stadt Biberach möchte sich mit den Ermäßigungen bei den Ehrenamtlichen für deren großartigen Einsatz bedanken“.

Den Stadtpass gibt es in zwei Varianten. Besitzer eines Stadtpasses für Geringverdiener erhalten beispielsweise in VHS-Kursen, im öffentlichen Nahverkehr, im Hallen- und Freibad oder bei Veranstaltungen des Kulturamts Rabatt. Kinder und Jugendliche mit einem Stadtpass bekommen einen Zuschuss in Höhe von zwei Euro zur Mittagsverpflegung in den städtischen Schulen und öffentlichen Kindergärten, 50 Prozent Rabatt bei der Jugendkunstschule und bei der Musikschule. Der Stadtpass für Ehrenamtliche ermöglicht einen vergünstigten Eintritt in das Museum, in das Hallen- sowie Freibad und weitere Vergünstigungen in der Stadtbücherei, zu den Veranstaltungen des Kulturamts und bei VHS-Kursen.

Der Stadtpass ist laut Pressemitteilung eine Anerkennung der Stadt für die zahlreichen ehrenamtlichen Leistungen der Bürger und soll zudem Geringverdiener unterstützen, damit diese sich ebenfalls am vielfältigen kulturellen Leben in Biberach beteiligen und aktiv mitwirken können. Weitere Informationen gibt es unter www.biberach-riss.de/stadtpass oder beim Ehrenamtsbeauftragten Rouven Klook per E-Mail an r.klook@biberach.riss.de oder unter Telefon 07351/51818.