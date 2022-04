Ehrenamtliche gestalten Flyer am PC

Bei der Biberacher Ehrenamtsakademie können Ehrenamtliche lernen, wie sie einen Flyer am PC gestalten. Am Samstag, 7. Mai, beginnt um 9 Uhr der „Workshop kompakt: Flyer gestalten mit Word“. Die Teilnehmenden lernen, Aushänge, Flyer und Einladungen mit Microsoft Word zu erstellen. Es geht vor allem um Seitenlayout- und Druckeinstellungen, wie man Text in Spalten anordnet oder Grafiken und Symbole einfügt. Die Kosten betragen 41 Euro, Ehrenamtliche erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Interessierte melden sich bei der VHS-Biberach an unter Telefon 07351 / 51-338 oder per E-Mail an vhs@biberach-riss.de.