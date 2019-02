Ehemalige und Schüler singen gemeinsam

Der Projektchor mit Orchester und die Bläser-Combo des Bischof-Sproll-Bildungszentrums in Rißegg (BSBZ) haben zum neunten Mal den Vorabendgottesdienst in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit am Mittelberg in Biberach gestaltet. In der von Pfarrer Alfred Tönnis gefeierten Eucharistiefeier erklangen neben der Missa brevis in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart auch zwei stimmungsvolle Lieder: „Run“ von Snow Patrol und „The Lord bless you and keep you“ des Chorleiters und Komponisten John Rutter.

Pater Alfred griff an mehreren Stellen des Gottesdiensts das Bild aus der Jeremia-Tageslesung auf und verglich darin das Bild des Früchte tragenden und fest verwurzelten Baums mit der alltäglichen Arbeit am BSBZ. Er freue sich, an einem solchen Abend eine solche musikalische Frucht erleben zu dürfen, die Ausdruck der gelebten Gemeinschaft am BSBZ sei.

Unter der Gesamtleitung der beiden Musikpädagogen Jörg Seethaler und Gerlinde Rief-Siegle hatten 110 Sänger und Instrumentalisten die Messe an zwei vorangegangenen Probensamstagen eingeübt. Unterstützt wurden Schüler, Ehemalige, Eltern von jugendlichen Musikern, die aus dem bereits seit vielen Jahren geförderten Streicher-Projekt der Schule hervorgegangen waren, angeleitet von den Musiklehrerinnen Tanja Kull sowie Regine Abele und begleitet von der Organistin Ruth Seethaler.

Junge Bläser begleiten Gesänge

Die Solopartien der Messe gelangen Patricia Remmele, Juliane Eickelmann, Hubert Gerster und Felix Remmele in beeindruckender Weise. Die jungen Bläser der „Bischi Bläser Combo“ unter der Leitung von Niklas Sontheimer aus der Klasse J2 des Gymnasiums begleiteten die Gemeindegesänge und gestalteten Beginn sowie Abschluss der eineinhalbstündigen Eucharistiefeier. Viel Applaus am Ende des Gottesdiensts trug der von allen gezeigten musikalischen Leistung Rechnung.

Es ist bereits Tradition beim Chorprojekt am BSBZ, gemeinsam zu Anfang des Kalenderjahrs ein anspruchsvolles musikalisches Vorhaben anzugehen. Die Verpflegung durch die schuleigene Küche an den beiden Probentagen leistete zur guten Stimmung, neben dem gemeinsamen Musizieren, ebenfalls ihren Beitrag. Die Kosten dafür übernahm das katholische Schulwerk Biberach.