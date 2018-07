Ehemalige Studenten treffen sich an Schützen

Vom Studium ins Berufsleben: Mit einer Akademischen Feier hat die Hochschule Biberach (HBC) diesen Übergang gefeiert: Rund 55 Frauen und Männer aus allen Studiengängen nahmen die Einladung der Hochschule an und kamen gemeinsam mit ihren Familien und Freunden ein vorerst letztes Mal an den Biberacher Campus. Rund 160 Gäste nahmen damit an der feierlichen Verabschiedung teil, auf die am Abend ein Alumni-Treffen stattfand, zu dem weitere Gäste – insgesamt rund 350 – an der Hochschule Biberach eintrafen.

Professor André Bleicher, Rektor der Hochschule Biberach, gab den ehemaligen Studierenden wünschte den Studenten „Vertrauen in die eigene Kraft“, „Mut zur Entscheidung“ und „Interesse an Weiterbildung“. Letzteres ist ein Aktivitätsfeld, das die HBC ausgebaut hat und weiter entwickeln möchte. Lebenslanges Lernen und Alumniarbeit sind dabei eng miteinander verwoben. „Ihr Wissen wird nicht für einen gesamten Berufsweg ausreichen“, mahnte Bleicher die Absolventen und ermutigte sie, regelmäßig Fortbildungsangebote wahrzunehmen. Gleichzeitig bat er die ehemaligen Studierenden um ihre Hilfe: „Wir brauchen Ihre Erfahrungen und Ihre Kontakte für die kommenden Studentengenerationen“.

Die Absolventen ermunterte Dozent Johannes Riedel Kontakt zu halten – menschlich wie fachlich. Die Entscheidung der Hochschule, das jährliche Alumni-Treffen auf den Schützen-Auftakt zu legen, bezeichnete er als „Punktlandung“. Das Schützen-Fest sei ein Treffen, zu dem Ehemalige aus allen Himmelsrichtungen zurückkommen: „Das Schützenfest ist unser Alumni-Treffen“, so Riedel. Die Biberacher nähmen die Spuren der Hochschule wahr, aber die Studenten kaum. Das sei „eine Aufgabe, der sich die HBC verstärkt widmen will“, wie Professor Jens Winter, Prorektor für Lebenslanges Lernen in seinem Schlusswort ankündigte.