Ehemalige plaudern aus dem Nähkästchen

Am letzten Freitag vor den Weihnachtsferien haben einige Absolventen des PG an ihre frühere Wirkungsstätte zurückgefunden. Sie infomierten ihre Nachfolger über ihre Studienfächer und gaben Einblicke in studentisches Leben.

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12 bot sich die Gelegenheit, aus erster Hand alles über ein Studium zu erfahren. So informierte Jakob Kulinna über sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Hochschule Neu-Ulm. Dabei präsentierte er den Studienplan und zeigte berufliche Perspektiven auf. Auch hob er auf sinnvolle Kenntnisse in Mathematik ab, die durchaus eine Rolle spielten.

Marc Ferger hatte sehr viele Gäste, die sich für Fördermöglichkeiten beziehungsweise Stipendien interssierten. Als Bildungsbotschafter der Studienstiftung des Deutschen Volkes wies er auf den Weg zu einem Stipendium hin. Wichtig war ihm dabei zu betonen, dass nicht nur die sehr gute Abi-Note entscheidend sei, sondern auch unter dem Motto „Leistung – Initiative – Verantwortung“ andere Skills wichtig seien. Auch wies er auf weitere Stipendiengeber wie das Cusanuswerk oder die Heinrich-Böll-Stiftung hin.

Miriam Schulz, Studentin der Grundschulpädagogik in Schwäbisch Gmünd, berichtete neben ihren Studieninhalten auch von der schwäbischen Kleinstadt, die Ähnlichkeiten mit Biberach aufweise. Sie fühle sich dort rundum wohl. Carolin Miehle studiert in Berlin Politikwissenschaften und konnte Schlaglichter des Studiums (Friedens- und Konfliktforschung, Gender Studies oder Postkolonialismus) aufzeigen.