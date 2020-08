Ehemalige Bundesligaspieler als Tennistrainer

Der Tennisverein Biberach-Hühnerfeld (TVB) hat unter der Leitung der Tennisakademie Maier zwei Tennis-Ferien-Camps durchgeführt. Wie der TVB berichtet, fand das Tenniscamp für tennisbegeisterte Biberacher am Anfang der Sommerferien von 3. bis 7. August auf der Anlage des TVB statt.

Am Vormittag konnten dabei die Jugendlichen und am Nachmittag die Erwachsenen ihre Schlagtechniken unter der Anleitung von erfahrenen Trainern verbessern und ihr Spielniveau steigern. Die tennisbezogenen Trainingsinhalte wurden durch spielerische Einheiten aufgelockert. Beide Kurse waren laut Verein restlos ausgebucht. Diesmal richtete sich das Angebot der Tennisakademie jedoch nicht nur an Hobbyspieler. Abgerundet wurde das diesjährige Angebot durch ein Performance-Jugend-Camp vom 11. bis 13. August, das sich an leistungsorientierte spielstarke Jugendliche richtete. Mit Ludwig Kiefer, Stefan Feyen, Benny Köhle und André Maier führten vier ehemalige Bundesligaspieler die Kurse durch und leiteten sie an. Daher wies laut Verein die Qualität der durchgeführten Trainingseinheiten ein äußerst hohes Niveau auf. In diesem intensiven Training wurde die Technik, Taktik und Athletik der jungen Sportler durch vielfältige Übungen geschult. Zum Ende des Camps konnten die Jugendlichen die verbesserten Fertigkeiten in Einzel- und Doppelwettbewerben unter Beweis stellten, die in dem speziellen Laver-Cup-Modus ausgespielt wurden. Ferner konnten sich die jungen Kursteilnehmer durch einem Vortrag von Eni Maier einen umfassenden Einblick über eine gesunde Ernährung eines jungen Sportlers verschaffen.

Ein Höhepunkt für die Organisation des Performance-Jugend-Camps war zudem die Teilnahme von Kursteilnehmern an einer gemeinsamen Turnierreise zu einem Tennisturnier, den Albert-Weber-Open am 15. und 16. August in Markdorf (Bodensee). Mit Robin Müller (zweiter Platz), Natalie Rothenbacher (dritter Platz) und Noemi Köhle (dritter Platz) konnten sich drei stolze Kursteilnehmer in die Siegerliste bei den Albert-Weber-Open in Markdorf eintragen.