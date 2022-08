Ege erreicht Platz vier in Weilheim/Teck

Die württembergischen Meisterschaften sind am letzten Augustwochenende in Weilheim/Teck in den Disziplinen Dressur- und Springreiten über alle Altersklassen hinweg ausgetragen worden. Im Championat der Junioren lief es sehr gut für den erst 15 Jahre alten Jannik Ege vom RC Rissegg. Er konnte nach Vereinsangaben mit seinem siebenjährigen Nachwuchspferd Pina Colada wertvolle Punkte im Championat der Junioren sammeln.

Bereits am ersten Tag startete das Paar des RC Rissegg vielversprechend in das Turnier. Die Stilspringprüfung der Klasse L konnte der Realschüler mit einer Traumnote von 8,5 für sich entscheiden. Dass er am Ende der Prüfung mit der Siegerschleife die Ehrenrunde anführte, überraschte ihn nicht nur ihn selbst.

Am zweiten Turniertag mussten sich die Teilnehmer des Championats in einer Springprüfung der Klasse L nach Fehlern und Zeit beweisen. Pina Colada sprang ohne Springfehler souverän ins Ziel, allerdings schlug am Ende ein Zeitfehler zu Buche. Im Zwischenranking des Championats bedeutete das Platz zwei für Ege.

Am Finaltag stiegen die Anforderungen. Eine Springprüfung der Klasse M* mit einmaligem Stechen um den Sieg galt es zu bestreiten. Ege beendete den Normalparcours mit einem Flüchtigkeits-Springfehler. Für das siebenjährige, sehr sprunggewaltige Pferd und seinen Reiter war die Bilanz dennoch positiv. Am Ende bedeutete dies Rang vier im Gesamtklassement des Junioren-Championats.