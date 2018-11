Eberhardzell II verpasst die nächste Chance

Der SV Eberhardzell II hat den spielfreien FV Biberach II zum zweiten Mal in Folge nicht an der Spitze der Fußball-Kreisliga B I ablösen können. Der Tabellenzweite musste sich gegen den TSV Rot/Rot II mit einem 1:1 begnügen. Der TSV Ummendorf II bleibt trotz des zweiten Siegs in Folge Schlusslicht.

SV Eberhardzell II – TSV Rot/Rot II 1:1 (0:0). In der ausgeglichenen und bis zum Schluss offenen Partie verdienten sich die Gäste den Punktgewinn redlich. Tore: 0:1 Luca Badstuber (65.), 1:1 David Mohr (72.).

TSG Achstetten II – SV Ringschnait II 0:3 (0:1). Bei den Gastgebern lief wenig bis gar nichts zusammen, die deutlich effektiveren Gäste verdienten sich den Sieg. Tore: 0:1 Cedric Schmidt (29.), 0:2 Lukas Werner (81./FE), 0:3 Julian Hörnle (90.).

SV Steinhausen II – TSV Kirchberg II 2:1 (1:1). Die Heimelf verdiente sich den Sieg gegen die nun punktgleichen Gäste aus dem Illertal. Tore: 1:0 Luis Scheffold (24.), 1:1 Björn Specker (33.), 2:1 Max Reber (73.).

SV Baltringen II – TSV Ummendorf II 2:3 (2:3). Die Gastgeber bewiesen nach einem schnellen 0:3-Rückstand Moral und kamen bis zur Pause auf 2:3 heran. Am Endergebnis änderte sich aber trotz großer Mühe nichts mehr. Tore: 0:1 Lukas Steinhauser (6.), 0:2 Timo Kloos (16.), 0:3 Stefan Kärcher (25.), 1:3 Fabian Bogenrieder (41.), 2:3 Claudius Kutter (45.+1).