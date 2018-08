Eberhardzell erobert die Tabellenspitze

Am zweiten Spieltag hat es in der Fußball-Bezirksliga Riß einige dicke Überraschungen gegeben. Der SV Eberhardzell siegte bei den SF Schwendi hoch mit 4:0. Auch der TSV Kirchberg ist nach einem 3:1 gegen Steinhausen verlustpunktfrei. Auch SV Sulmetingen feierte beim 3:1 gegen den SV Reinstetten seinen zweiten Saisonsieg. Aufsteiger TSV Ummendorf unterlag dem SV Baltringen 3:5 und ist wie die Teams aus Schwendi, Steinhausen, Reinstetten und Achstetten noch ohne Punkte.

TSV Kirchberg – SV Steinhausen 3:1 (1:0). Die Gastgeber sicherten ihren zweiten Saisonsieg in einer starken Phase nach dem Wechsel. Bis zur Pause waren allerdings die Gäste aus Steinhausen das bessere Team, hatten aber Pech mit einem Lattentreffer und ließen mehrere Chancen liegen. Arian Horvath (42.) markierte mit einer Volleyabnahme am langen Pfosten nach Flanke von Dennis Raible das 1:0. Philipp Geiser (47.) war nach einem langen Ball von Timo Stefan einen Schritt schneller als der Gästekeeper und besorgte das 2:0. Daniel Kohler (62.) behauptete sich beim 3:0 gut am Ball und führte die Entscheidung herbei. Den Gästen gelang durch einen Flachschuss von David Freisinger nur noch das 3:1 (90.).

VfB Gutenzell – SV Dettingen 3:1 (0:0). Die Gastgeber gefielen bei ihrem Saisonauftakt durch Zweikampf- und Laufstärke. Nach anfänglichen Vorteilen für den VfB kam der Gast erst erst gegen Ende der ersten Hälfte besser in die Partie. VfB-Keeper Benjamin Poser entschärfte einen Schuss von Daniel Aumann ebenso wie einen direkten Freistoß von Andreas Betz. Halbzeit zwei begann spektakulär. Matthias Wiest (46.) jagte die Kugel aus 16 Metern zum 1:0 in den Winkel, kurz später markierte Michael Poser (48.) einen an Mario Schraivogel verwirkten Elfer zum 2:0. Der SVD kam per Elfer durch Jürgen Göppel (79.) zum 2:1. Andreas Höhn machte mit seinem energischem Nachsetzen durch das 3:1 alles klar. Bes. Vork.: Gelb-Rot Andreas Betz (SVD, 90.+3.).

SF Schwendi – SV Eberhardzell 0:4 (0:2). Die Gastgeber scheiterten an diesem Tag an einer unzureichenden Chancenverwertung und an einem überragenden Gästeakteur in Person von Matthias Rehm, der alle vier Treffer markierte. Rehm scheiterte zunächst an SF Keeper Lerch (5.), zirkelte dann aber einen Freistoß aus 20 Metern zum 0:1 in die Maschen. Tobias Mayr und Christian Ehe hatten drei Mal die Chance zum Ausgleich, stattdessen nutzte Rehm (42.) einen Fehler im SF-Spielaufbau zum 0:2. Die Gäste verwalteten nach der Pause klug die Führung und nutzten zwei Konter wiederum durch Rehm (55., 83.) zum allerdings etwas zu hoch ausgefallenen Auswärtssieg.

TSV Ummendorf – SV Baltringen 3:5 (2:2). Beide Mannschaften boten sich in der ausgeglichenen Partie über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber konnten einen 0:2-Rückstand kurz nach der Pause in eine Führung umwandeln, die Gäste bestachen danach aber durch gnadenlose Effektivität vor allem bei Standardsituationen. Den Unterschied an diesem Tag machten der überragende Ilyas Aksit und der dreifache Torschütze Halil Ayan. Tore: 0:1 , 0:2, 3:4 Halil Ayan (16., 38., 73.), 1:2, 3:2 Matthias Hatzing (41., 49.), 2:2 Lennard von Rüden (42.), 3:3 Benjamin Hagel (55.), 3:5 Furkan Cebici (89.).

SV Ringschnait – TSG Achstetten 3:1 (2:1). Die Gastgeber hatten über lange Zeit mit den starken Gästen ihre Mühe und Not. Der SVR hatte einen perfekten Start, als Neuzugang Anthony Procopio (7.) ein Zuspiel von Stefan Grell zum 1:0 nutzte. Einem aus SVR-Sicht regulären Treffer verwehrte der Unparteiische die Annerkennung. Die immer stärker werdenden Gäste glichen durch einen sehenswerten Treffer von Spielertrainer Christian Sameisla (31.) aus. Mit einem an ihm selbst verwirkten, allerdings sehr strittigen Elfmeter machte Manuel Münst (45.+2) das 2:1. Die Gäste verlangten dem SVR auch nach der Pause alles ab und hatten Chancen. Manuel Münst (80.) machte mit einem Flachschuss nach Zuspiel von Julian Hörnle das 3:1.

SV Sulmetingen – SV Reinstetten 3:1 (1:0). Die Gastgeber hatten vier Tage nach dem starken WFV-Pokal einige Mühe mit den Gästen. Robin Kammerlander (7.) traf für Reinstetten nur das Aluminium. Nach einem abgewehrten Gumper-Eckball traf SVS-Kapitän Michael Stöferle (12.) zum 1:0. Kai Eisler traf bei einem SVR-Freistoß ebenso nur die Querlatte wie Frank Frommann für den nun besser ins Spiel kommenden SVS. Marco Hagel (61.) gelang auf Zuspiel von Timo Bayer das 2:0 und Yannick Werz nutze eine Zuspiel von Stöferle zum entscheidenden 3:0. Weitere gute Kontermöglichkeiten ließ der SVS liegen. In der Schlussphase hatten die Gäste einen weiteren Aluminiumtreffer zu verzeichnen, ehe Jan Binanzer (84.) mit einem abgefälschten Schuss aus zwölf Metern wenigstens noch das 3:1 gelang.