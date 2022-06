e.wa riss warnt vor dubiosen Anrufen

Derzeit versucht der Energieanbieter Primastrom mittels unerlaubter Telefonanrufe, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu einem Anbieterwechsel zu bewegen, wie die e.wa in einer Pressemitteilung schreibt. Dabei geben sich die Anrufer zunächst als Service-Mitarbeiter der e.wa riss aus und erfragen persönliche Daten, wie beispielsweise die Zählernummer. Im Anschluss erhält man per SMS oder E-Mail das neue Angebot mit der Bitte um Bestätigung. Das wahre Ziel dieser Anrufe der Berliner Firma ist stets der Wechsel des Strom- oder Gasanbieters, so die e.wa. Diese Verträge seien häufig mit deutlich schlechteren Konditionen und langen Laufzeiten verbunden. Die e.wa riss rät deshalb zu erhöhter Aufmerksamkeit und bittet alle Kundinnen und Kunden, nicht voreilig persönliche Daten preisgeben. Im Zweifel ist es immer sinnvoll, sich telefonisch unter 07351 / 3000-390 bei der e.wa riss zu melden.

Die e.wa riss führt keine Haustürgeschäfte oder unerwünschte Telefonwerbung durch. Letzteres ist sogar gesetzlich untersagt. „Wenn wir unsere Kunden kontaktieren, erfragen wir keine persönlichen Daten. Bei Änderungen der Preise sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, unsere Kunden schriftlich zu informieren“, erklärt Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer der e.wa riss „und sollten wir doch mal vor der Tür stehen, können sich unsere Mitarbeiter immer ausweisen“. Der Energieversorger hat noch einen weiteren Tipp: Sollte jemand unfreiwillig einen neuen Vertrag abgeschlossen haben, kann er von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen und somit vom Vertragsabschluss zurücktreten.