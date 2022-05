e.wa riss ist „TOP-Lokalversorger 2022“

Die e.wa riss hat dieses Jahr erneut die Auszeichnung „TOP-Lokalversorger“ für die Bereiche Strom, Erdgas, Wasser und Wärme erhalten. Das unabhängige Energieverbraucherportal betrachtete dabei die Gesamtleistung des Energieversorgers aus Biberach. Neben dem Preis spielten bei der Bewertung vor allem die Servicequalität, das Umweltbewusstsein und das regionale Engagement eine wichtige Rolle. „Wir bieten mehr als nur einen fairen Preis. Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen. Daneben würdigt diese Auszeichnung auch unser Engagement in der Region“, so Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer der e.wa riss. Denn die e.wa riss unterstützt zahlreiche Projekte, Vereine und Einrichtungen in der Region im Rahmen von Spenden und Sponsorings. „Das Qualitätssiegel zeigt vor allem unseren Kundinnen und Kunden, dass sie sich für den richtigen Partner in Sachen Energieversorgung entschieden haben. Als lokal agierender Energieversorger haben wir den großen Vorteil, dass wir in Biberach vor Ort sind und unsere Kunden persönlich und individuell beraten können“, erklärt Ulrike Mohr, Leiterin des Kundenservice. bei der e.wa riss. Auf dem Bild: Ulrike Mohr, Leiterin des Kundenservice bei der e.wa riss und Geschäftsführer Paul-Vincent Abs sind stolz auf die erneute Auszeichnung als Top-Lokalversorger für die Bereiche Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Foto: e.wa riss