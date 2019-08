E-Mobil-Parade auf dem Marktplatz

Das Programm

Der Aktionstag beginnt am 17. September um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Biberach. Dort stellen Biberacher Autohäuser und Sponsoren Elektrofahrzeuge aus und sind mit Themen rund um die E-Mobilität präsent, sodass Elektromobilität für Klein und Groß erlebbar wird. Geplant ist, dass die ersten E-Mobile der Rallye ab 16 Uhr in der Innenstadt eintreffen, wo sie auf dem Marktplatz begrüßt werden. Alle Interessierten haben dann die Möglichkeit, die Rallye-Fahrzeuge zu begutachten und mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Die Teilnehmer der Rallye werden anschließend im Rathaus von der Stadtspitze empfangen, wo sie sich auch auf eine Stärkung freuen können. Als weiterer Höhepunkt des Tages findet um 20 Uhr ein Vortrag in der Stadthalle zum Thema „Von Drachen und Drohnen: Windenergie 2.0 für die Energiewende“ statt. Referent ist Rolf Luchsinger, Geschäftsführer der TwingTec AG. Das Unternehmen ist in der Windenergiebranche tätig.

Weitere Informationen zur Wave gibt es online unter www.wavetrophy.com