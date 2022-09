E-Life-Sprechstunde in der Stadtbücherei

Digitale Angebote und Medientechnik verändern sich fortlaufend. Dabei sind ausreichend Kenntnisse Voraussetzung für eine sichere Nutzung dieser Technologien. Doch nicht jeder fühlt sich dafür gewappnet: Nur vier von zehn Deutschen bewerten die eigene Digitalkompetenz als gut (38 Prozent). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie im Auftrag der Initiative „Digital für alle“. Um Verbraucher bei der Nutzung zu unterstützen und die digitale Medien- und Informationskompetenz zu fördern, bieten die Medienexperten der Stadtbücherei am Dienstag, 13. September von 10 bis 12 Uhr eine E-Life-Sprechstunde an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden dabei im Einzelgespräch Fragen rund um die elektronischen Angebote der Stadtbücherei beantwortet. Die Medienexperten zeigen in etwa 30 Minuten am Gerät der Kundinnen und Kunden, wie sich E-Books aus der Onlinebibliothek herunterladen lassen, wie ein E-Book-Reader funktioniert und helfen auch bei allgemeinen Fragen zu Tablets und Smartphones weiter. Für Kunden mit gültigem Büchereiausweis ist das Angebot kostenfrei. Nicht-Kunden zahlen 15 Euro für 30 Minuten. Eine persönliche Anmeldung in der Stadtbücherei oder unter Telefon 07351 / 51-498 ist erforderlich.