E-Bike in der Theaterstraße geklaut

Ein E-Bike ist am Sonntag in Biberach geklaut worden. Verantwortlich für den Diebstahl soll ein 31-jähriger Mann gewesen sein. Wie die Polizei weiter mitteilt, stand das Pedelec auf einem Fahrradabstellplatz in der Theaterstraße. Der 31-Jährige öffnete das Schloss gegen 15 Uhr auf noch unbekannte Weise und nahm das Fahrrad mit. Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und suchte nach dem Rad. In der Nähe entdeckte sie drei Männer mit ihrem Rad. Als sie diese ansprach, flüchteten zwei der Männer. Der 31-Jährige blieb mit dem Rad zurück. Er behauptete, dass das Pedelec ihm gehören wurde. Nachdem die Frau eindeutig nachweisen konnte, dass es sich um ihr Fahrrad handelte, händigte die Polizei ihr das Rad wieder aus. Der 31-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.