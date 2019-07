E-Bike-Fahrer stürzt

Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Donnerstag in Biberach bei einem Unfall schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Der 59-jährige Mann fuhr gegen 6.45 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg in der Arthur-Handtmann-Straße. Er stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Warum der Radfahrer die Kontrolle über das E-Bike verlor, sei noch unklar, meldet die Polizei. Um beim Radfahren Verletzungen zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, immer einen Helm zu tragen. Das könne im Ernstfall sogar Leben retten.