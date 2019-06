E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge bei BAA

Rund 150 Fahrzeuge der neuesten Automodelle haben bei der elften Biberacher Automobilausstellung (BAA) am Sonntag auf dem Biberacher Marktplatz gestrahlt und gefunkelt. Nachdem die BAA vor vier Wochen buchstäblich ins Wasser gefallen ist, konnte sie am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein stattfinden.

Zeitig am Sonntagmorgen parkten die Mitarbeiter der neun Autohäuser aus Biberach und Umgebung die 150 Autos von rund 20 Automarken auf den Standplätzen auf dem Marktplatz und dem Holzmarkt. Die Besucher konnten sich informieren, beraten lassen und die neuen Modelle von innen und außen in Augenschein nehmen. Fast jedes Autohaus stellte die neuesten Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb vor. Gefragt waren aber auch die SUV-Modelle der einzelnen Marken. „Die Elektrofahrzeuge sind mir noch zu teuer“, meinte ein Besucher. Es gebe noch zu wenige E-Tankstellen. Cabrios standen vor allem bei Autoliebhabern mittleren Alters hoch im Kurs.

Erstmals wurde die BAA von der Werbegemeinschaft Biberach ausgerichtet. „Vor einem Vierteljahr sind zehn Autohäuser der Biberacher Werbegemeinschaft beigetreten“, sagte Gerd Billwiller von der Kraftfahrzeug-Innung Biberach im Gespräch. Diese Mitgliedschaft laufe versuchsweise zwei Jahre. Die Werbung für die BAA und die Organisation mit dem Bauhof habe die Werbegemeinschaft Biberach übernommen. Das Aktionswochenende mit Biberacher Musikfrühling und der BAA in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft sei eine tolle Sache, sagte Andrea Rapp-Kübler vom Autohaus Rapp. „Es ist ein gemeinsamer Werbeauftritt mitten in der Stadt.“

Ein Auto mit eingebauter Kaffeemaschine: Der Zweisitzer Renault Twizy ZE mit integrierter Kaffeemaschine im Heckraum war ein echter Hingucker. Dass die Maschine funktioniert, zeigte ein Rapp-Mitarbeiter, der sie bediente und den Besuchern Kaffee anbot. Daneben gab es ein auf Elektrofahrzeuge abgestimmtes Gewinnspiel. Seit wann vertreibe das Autohaus Rapp Elektroautos, war eine der Fragen. „Seit 2011 sind wir dabei“, verriet Geschäftsführerin Rapp-Kübler. Die Autofirmen verteilten Prospekte der neuen Modelle und kleine Werbegeschenke. Am Stand des Autocenters Benz konnte man am Glücksrad unter anderem einen kostenlosen Reifenwechsel oder eine Autowäsche gewinnen. Daneben gab es auch weitere Aktionen. Am Stand der Schwäbischen Zeitung konnten Kinder an einem Malwettbewerb teilnehmen und Taschen bemalen.

„Es waren viele Leute da, es hätten aber auch mehr sein können“, sagte Gerd Billwiller. Das sei vielleicht dem Brückentag und mit dem verlängerten Wochenende geschuldet, vermutete er. Trotz des tollen Wetters seien viele Besucher zur BAA gekommen, resümierte Andrea Rapp-Kübler.