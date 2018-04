Durchwachsene Meisterschaften für den KSC Biberach

Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften sind acht Kegler des KSC Biberach in unterschiedlichen Klassen an den Start gegangen. Die Bilanz fällt durchwachsen aus.

Männer: Im Vorlauf starteten Christopher Burde, Dennis Taubert und Markus Madormo. Trotz guter Ergebnisse war für Dennis Taubert (528 Holz) und Christohper Burde (516) mit den Plätzen 14 und 16 nach dem Vorlauf schon Schluss. Markus Madormo (561) erreichte hingegen das Halbfinale der besten Acht. Dort konnte er sich aber nicht für das Finale qualifizieren (523 Holz; Gesamt 1084) und beendete die Meisterschaften auf dem siebten Platz.

Seniorinnen A: Elvira Jähne (451 Holz) und Beate Hirner (513) erzielten im Vorlauf gute Ergebnisse. Im Endlauf gaben beide noch einmal Gas. Elvira Jähne konnte obendrein mit persönlicher Bestleistung (537 Holz; Gesamt 988) punkten und erreichte am Ende den dritten Platz. Beate Hirner (474 Holz; Gesamt 987) spielte ebenfalls gut und kam damit auf den vierten Platz. Beide Spielerinnen haben haben sich für die württembergischen Einzelmeisterschaften am 12. und 13. Mai qualifiziert.

Seniorinnen B: Hier ging Elisabeth Angele an den Start. In ihrem Vorlauf erspielte sie noch 466 Holz. Im Endlauf (438 Holz; Gesamt 904) konnte sie aber verletzungsbedingt ihr Können nicht mehr abrufen und angreifen. Somit beendete sie das Turnier auf dem vierten Platz.

Senioren C: Für den KSC startete Frieder Angele. Mit seinen guten soliden Ergebnissen im Vorlauf (454) und Endlauf (433 Holz;Gesamt 887) erreichte er den dritten Platz – wobei ihm am Ende nur sechs Holz auf den ersten Platz und somit die Teilnahme an den Württembergischen fehlten.

Offene Klasse Männer: In der Offenen Klasse ging diesmal Stefan Löhle an den Start. Mit einer guten konstanten Leistung schon im Vorlauf (502) und dann im Endlauf (498 Holz;Gesamt 1000) konnte er sich letztendlich im Mittelfeld auf dem zehn Platz etablieren.