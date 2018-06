Durchs Netz geblinzelt: FCB verliert „daheim“

Der FC Bellamont hat am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I sein Heimspiel mit 1:2 (0:0) gegen den TSV Ummendorf verloren. Die Tore der Gäste erzielten Eric Sommer und Matthias Hatzing, für die Heimelf traf Markus Mohr. So weit, so schlecht für die Blau-Weißen. So weit, so gut für den TSV. Das Kuriose daran: Die Partie fand gar nicht in Bellamont statt, sondern in Ummendorf. Der Grund: Der FCB verzichtete kurzfristig auf sein Heimrecht wegen Unbespielbarkeit des eigenen Platzes.

„Das war das erste Heimspiel, das wir auswärts ausgetragen haben. Es ging einfach nicht anders“, sagt Bellamonts kommissarischer Abteilungsleiter Reinhard Wohnhas, der zu Jahresbeginn die Nachfolge von Berthold Gumper angetreten hat, weil dieser aus privaten Gründen aufgehört hatte. Um 14 Uhr waren am Sonntag in Bellamont alle Spieler versammelt – die des FCB und des TSV. „Der Schiedsrichter wollte anpfeifen. Er sagte, der Platz ist bespielbar“, so Wohnhas. Doch zum Anpfiff in Bellamont kam es nicht.

„Nach den schweren Regenfällen am 1. und 2. Mai war der Platz noch sehr nass“, sagt der kommissarische FCB-Abteilungsleiter. Erst im Sommer vergangenen Jahres war der Platz in Bellamont laut Wohnhas für 85000 Euro saniert worden. „Die Drainage funktioniert zwar schon, aber der Rasen ist noch nicht angewachsen. Es gibt noch mehr kahle Stellen als Gras auf dem Spielfeld“, so der 51-Jährige. „Hätten wir darauf gespielt, dann wäre der Platz gleich kaputt gewesen.“ In dieser Situation hätten die Ummendorfer dankenswerterweise angeboten, bei ihnen spielen zu können, und so kam es kurzerhand zur Verlegung des Spielorts. „Für uns ging es ja auch um nichts mehr. Der Heimvorteil hätte nichts Wertvolles mit sich bringen können, außer einen kaputten Rasen“, sagt Reinhard Wohnhas, dessen FCB aktuell als Tabellensiebter weit entfernt von der Aufstiegs- und Abstiegszone rangiert.

„Die Zustimmung für die Verlegung der Partie nach Ummendorf war für uns nie ein Thema, weil die Platzverhältnisse bei uns trotz des Regens sehr gut waren“, sagt TSV-Abteilungsleiter Benjamin Prestle, der zum Zeitpunkt der Entscheidung über den neuen Spielort nicht in Bellamont weilte, weil er noch privat verhindert war. Übers Telefon sei er aber immer auf dem Laufenden gewesen. „Wir wollten die Partie unbedingt austragen, weil die Nachholtermine nur noch unter der Woche verfügbar gewesen wären. Das hätte uns zeitlich nicht reingepasst“, so Prestle. „Wir haben die Schiedsrichterkosten übernommen, das ging auf mit den Einnahmen.“ Diese bekamen die Ummendorfer laut Reinhard Wohnhas komplett. „Das ist auch richtig so, schließlich waren sie ja auch der Gastgeber“, sagt der 51-Jährige. Der Anpfiff des „Heimspiels“ des FC Bellamont in Ummendorf ertönte schließlich um 15.15 Uhr – mit Benjamin Prestle als Zuschauer. „Es war mit dem Sieg ein rundum erfolgreicher Sonntag aus TSV-Sicht“, so Ummendorfs Abteilungsleiter rückblickend. Reinhard Wohnhas fand die Niederlage hingegen schade, weil der FCB die besseren Chancen gehabt hätte. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, so der kommissarische FCB-Abteilungsleiter. Großartig enttäuscht über die Niederlage war er angesichts der Tabellensituation aber nicht.

Das Spiel der Reserven beider Vereine fiel am Sonntag im Übrigen aus. Als Nachholtermin für diese Partie hat Staffelleiter Hubert Übelhör mittlerweile einen neuen Termin angesetzt: Mittwoch, 13. Mai, um 18.30 Uhr – in Bellamont.