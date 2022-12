Duos und Trios in der Spitalkirche

Drei junge Musikerinnen und Musiker laden am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr zu besinnlichen Duos und Trios am Feierabend in die Evangelische Spitalkirche in Biberach ein. Unter dem Motto „2+1 = 3“ gestaltet die Sopranistin Melanie Mayer gemeinsam mit den beiden Streichern Chiara Tauber an der Violine und Unai Ruiz de Gordejuela am Violoncello das zweite Feierabendkonzert. Abwechselnd erklingen Trios und Streichduos. Laut Ankündigung stehen neben bekannten adventlichen Chorälen, wie „Ich steh an deiner Krippen hier“ und „Tochter Zion“auch klassische Duos von Bach, Beethoven und Glière auf dem Programm. Pfarrer Ulli Heinzelmann sorgt für die passenden Worte und Gedanken zwischen der Musik. Der Eintritt ist wie immer frei und die Vortragenden freuen sich über eine Spende für Kirche und Musikschule.