Duo wird am höchsten gehandelt

3. Spieltag: Sonntag, 29. August: SV Sulmetingen II – SV Mietingen II (13.15 Uhr), SGM Alberweiler/Aßmannshardt – SV Burgrieden (in Alberweiler), SV Äpfingen – SGM Laupertshausen/Maselheim, SGM Altheim/Schemmerberg – SC Schönebürg (in Altheim), SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SF Bronnen (in Oggelsbeuren), TSG Achstetten – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (alle 15 Uhr).

Sonntag, 22. August: SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (13.15 Uhr, in Schemmerhofen), SG Mettenberg – TSG Achstetten, SV Mietingen II – SGM Altheim/Schemmerberg, SGM Laupertshausen/Maselheim – SGM Alberweiler/Aßmannshardt (in Laupertshausen), SC Schönebürg – SV Äpfingen (alle 15 Uhr).

1. Spieltag: Sonntag, 15. August: SV Burgrieden – SGM Laupertshausen/Maselheim, SGM Alberweiler/Aßmannshardt – SC Schönebürg (in Alberweiler), SV Äpfingen – SV Mietingen II, SGM Altheim/Schemmerberg – SF Bronnen (in Schemmerberg), SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Mettenberg (in Attenweiler), SV Sulmetingen II – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (Anstoß: alle 15 Uhr).

In der Meisterschaftsfrage gibt es in der Fußball-Kreisliga A II, im Gegensatz zur A I, keinen klaren Favoriten in der Saison 2021/22. Die TSG Achstetten und der SC Schönebürg führen mit jeweils fünf Nennungen die Tabelle an. Dies ist das Ergebnis der SZ-Umfrage im Sommer. Überraschend ist dabei, dass der SC Schönebürg so weit vorn platziert ist. Als einzigen Zugang konnte der SCS einen Jugendspieler vermelden, was aber über die tatsächliche Spielstärke Schönebürgs noch nichts aussagt. Auf dem dritten Rang folgt der SV Burgrieden. Drei Vereine sehen den SVB am Ende ganz vorn. Der SGM Alberweiler/Aßmannshardt trauen zwei Konkurrenten den Titel zu.

Der SC Schönebürg steht in der Meisterschaftsfrage auf Augenhöhe mit der TSG Achstetten. Auch Manuel Schlaich, der Trainer des SCS, ist davon überrascht. „Wir haben gegenüber Achstetten schon mit ein paar Stimmen weniger gerechnet“, so Schlaich. Im Vergleich der Einzelspieler sieht der SCS-Verantwortliche die TSG im Vorteil. Das ausgerufene Saisonziel der Schönebürger – Platz eins bis drei – ist auf jeden Fall sportlich. „Man muss sich ein ehrgeiziges Ziel stecken“, meint Manuel Schlaich. Mit der Vorbereitung ist der Coach zufrieden. „Es haben zwar Spieler immer wieder wegen Urlaub gefehlt, dafür habe ich aber nach dem langen Lockdown vollstes Verständnis“, so Schlaich. Die Vorbereitungsspiele haben für den SCS-Trainer nicht die große Bedeutung: „Das sind für mich nur Trainingseinheiten.“

Etwas besser aufgestellt

Roland Schlecker, Trainer der TSG Achstetten, sieht den Konkurrenten aus Schönebürg etwas besser aufgestellt. „Schönebürg ist eine eingespielte und gewachsene Mannschaft“, sagt der TSG-Verantwortliche. Die TSG Achstetten hat als Saisonziel vorn mitspielen ausgerufen. Mit der Vorbereitung ist Trainer Schlecker zufrieden, wenngleich ihm auch immer wieder Spieler durch Urlaub und Verletzungen fehlten. Bei den Vorbereitungsspielen schaute Roland Schlecker nicht so sehr aufs Ergebnis. „Wenn man etwas ausprobiert, dann kann auch das Ergebnis am Ende einmal nicht passen“, so der Achstetter Coach.

Bei den allermeisten Zugängen handelt es sich um Spieler aus der eigenen Jugend. Eine Entwicklung, die schon seit Jahren zu beobachten ist. Relativ viel Bewegung gab es trotz des zurückliegenden Corona-Lockdowns auf den Trainerbänken. Fünf Mannschaften – die TSG Achstetten, die SGM Alberweiler/Aßmannshardt, die SG Mettenberg, die SGM Laupertshausen/Maselheim und die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – versuchen es mit neuem Personal in der Sportlichen Leitung.

Ein Spiel steht klar im Fokus

Für alle Mannschaften ist nach dieser monatelangen Zwangspause der Neustart ein Sprung ins kalte Wasser. Klar im Fokus steht zum Saisonauftakt die Partie SGM Alberweiler/Aßmannshardt gegen den SC Schönebürg. Beide Mannschaften haben das Bestreben, am Ende ganz weit oben zu stehen. Für beide Teams ist es eine erste wichtige Standortbestimmung. Anstoß ist bei allen Partien am kommenden Sonntag, 15. August, um 15 Uhr.