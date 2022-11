Duo Vivid Curls tritt in Biberach auf

Nach Begegnungen im Rahmen ihrer „Eine-Welt-Tour“ und dem Schreiben des Titelsongs für einen Kinofilm sind die beiden Lockenköpfe Inka Kuchler und Irene Schindele am Freitag, 18. November, 20 Uhr, im Komödienhaus in Biberach zu Gast. Die Tournee 2022 des Duos Vivid Curls heißt „... nicht müde werden“.

Der Titel ist Programm und gilt für die Musikerinnen Inka Kuchler und Irene Schindele in vielen Bereichen. Ihr Programm thematisiert, nicht müde zu werden, menschlich zu sein; nicht müde zu werden, sich zu erinnern; nicht müde zu werden, kritisch zu hinterfragen und achtsam zu sein und nicht müde zu werden, gute Musik zu machen. Kuchler und Schindele gelingt als Vivid Curls die Kombination von Anspruch und Inhalt mit wunderschöner Melodik und abwechslungsreichen Rhythmen. Dabei schaffen es die Liedermacherinnen, der Allgäuer Mundart, in welcher sie viele ihrer Texte verfassen, einen ganz anderen Anstrich zu verleihen. So entsteht eine Melange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die den Zuhörer durch Authentizität verzaubert und inspiriert.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.