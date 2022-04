Duo Rainer Böhm und Norbert Scholly im Jazzkeller

Mit dem Gitarristen Norbert Scholly und dem Pianisten Rainer Böhm haben sich zwei Virtuosen auf ihrem Instrument zusammengetan. In ihrem Zusammenspiel entsteht eine Musik, die durch anmutige Melodien und Harmonien geprägt ist. Gemeinsam treten sie am Freitag, 8. April, um 20.30 Uhr im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule auf.

Lyrisch und erzählerisch ist diese Musik, in der jede Note und jeder Ton zum Strahlen gebracht wird. Nachdenklich, fragil, voll zaghafter Poesie. Ein Duo, das mit der Kraft von Melodien umzugehen weiß – und kunstvoll das Piano und die Gitarre zueinander in Beziehung setzt.

Seit dem 3. April sind alle coranabedingten Einschränkungen für Kultureinrichtungen entfallen. In der Corona-Verordnung des Landes wird aber weiterhin insbesondere das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) in öffentlich zugänglichen geschlossenen Innenräumen empfohlen. Um das Einhalten von Abständen zu erleichtern, beschränkt der Jazzclub die Besucherzahl weiterhin auf etwa 60 Prozent der Kapazität und sorgt für eine gute Belüftung des Raumes.

Der Eintritt kostet 19 Euro (ermäßigt 15 Euro). Biberacher Schüler haben im Jazzclub immer freien Eintritt. Kartenreservierungen können Interessierte über das Bestellformular auf www.jazzbiber.de bis Freitag, 12 Uhr einreichen. Die Abendkasse öffnet ab 20 Uhr.