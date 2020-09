Duo ist neu in der Liga

Neu in der Liga sind die SGM Rot/Haslach II und die TSG Achstetten II die von der B I zur Saison 20/21 in die Fußball-Kreisliga B II umgruppiert wurden.

„Dies war nötig, um einen geregelten Spielbetrieb gewährleisten zu können. In der B II wären es sonst nur elf Mannschaften gewesen, da es durch den coronabedingten Abbruch der Saison 19/20 keine Absteiger gab“, erläutert Bezirksspielleiter Hubert Übelhör und fügt hinzu: „Beide Vereine waren auf Vorschlag des Bezirksvorstands einverstanden mit dem Staffelwechsel in die B II.“ Durch den Wechsel spielen in der Kreisliga B I in der Saison 20/21 nun nur noch neun Teams, die eine Dreierrunde austragen werden.