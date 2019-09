Duo ist im Kellerduell gefordert

Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A I treffen der SV Erolzheim und der TSV Ummendorf aufeinander. Die SGM Rot/Haslach spielt gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II. Winterstettenstadt hat Heimrecht gegen Bellamont. Die Partien in Biberach und Winterstettenstadt beginnen am Sonntag, 8. September, um 17 Uhr. Alle anderen Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Fünf Mannschaften mit jeweils sieben Punkten sind in der Tabelle der Kreisliga A I vorn zu finden. Wobei die Tabelle nach dem dritten Spieltag schon wieder eine ordentliche Schieflage aufweist. Der SV Erolzheim hat zum Beispiel erst zwei Spiele bestritten, es gibt aber auch Teams, die schon vier Partien gespielt haben.

Der SV Erolzheim und der Gast vom TSV Ummendorf haben erst einen Punkt auf dem Konto. Dementsprechend schlecht ist der momentane Tabellenplatz. Allerdings gab der TSV Ummendorf mit seinem Remis gegen die SGM Rot/Haslach ein Lebenszeichen von sich. Um aber den letzten Platz verlassen zu können, bedarf es mehr. Für den Verlierer dieser Partie sieht es für die kommenden Wochen nicht gut aus. Ein Unentschieden bringt keine Mannschaft richtig weiter.

Die SGM Rot/Haslach und die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II konnten schon sieben Punkte auf ihr Konto buchen. Beide Teams scheinen bisher von der SGM zu profitieren, ganz besonders die Juniorpartner. Der SV Haslach und der SV Ochsenhausen II belegten in der Vorsaison die Abstiegsplätze. Auf dem Sportgelände in Haslach wird sich zeigen, ob die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II für eine weitere Überraschung sorgen kann.

Einen Fehlstart legte der FC Bellamont hin. Die Mannschaft scheint überhaupt nicht in die Gänge zu kommen. Negativer Höhepunkt war die 1:4-Heimniederlage gegen den bisher punktlosen Aufsteiger FV Biberach II. Nun muss der FC Bellamont beim stark aufspielenden SV Winterstettenstadt antreten. Winterstettenstadt siegte in Kirchdorf und wird zu Hause wieder gewohnt souverän auftreten.

Die LJG Unterschwarzach versucht im Heimspiel gegen den SV Dettingen II wieder zu Punkten zu kommen. Dettingen II musste dem SV Mittelbuch zuletzt den Vortritt lassen und merkt, dass man mit zwei Unentschieden nicht sehr weit kommt. Beide Mannschaften sollten dieses Spiel gewinnen, um sich einen Mittelfeldplatz zu erkämpfen.

Nächste schwere Hürde

Überraschend deutlich gewann der FV Biberach II sein Auswärtsspiel beim FC Bellamont. Aber schon steht die nächste schwere Hürde an. Der SV Mittelbuch reist in die Kreisstadt. Durch den Sieg beim SV Dettingen II konnte der SVM seine Niederlage bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf rasch wieder kompensieren. Weitere Punktverluste sind aber vorerst verboten. Zwei Teams, die mit dem vergangenen Spieltag nicht so zufrieden sind, treffen mit Kirchdorf und Muttensweiler/Hochdorf aufeinander. Der SV Kirchdorf verlor gegen Winterstettenstadt und die SGM Muttensweiler/Hochdorf spielte gegen Ellwangen 1:1. Beide Mannschaften brauchen in Kirchdorf einen Sieg, um das Schiff wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.