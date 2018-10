Duo bleibt punktgleich an Tabellenspitze

Der Spitzenreiter SV Mietingen I hat in der Frauenfußball-Bezirksliga beim TSV Hochdorf gewonnen. Weiterhin punktgleich auf Platz zwei steht der TSV Warthausen, der Bellamont/Rot II bezwang.

SV Mietingen II – SGM Schemmerhofen 2:0 (1:0). Im Duell der Tabellennachbarn sorgte Ines Maidel per Kopf nach einem Eckball für das 1:0 (10.). Auch im zweiten Durchgang war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die SGM vehement gegen die drohende Niederlage stemmte. Jessica Siebert (87.) zerstörte die Hoffnung der Gäste auf ein Remis und erzielte nach einem feinen Zuspiel den 2:0-Endstand für den SVM II, der durch den Erfolg auf Platz drei vorrückte.

SV Laupertshausen – SV Reinstetten II 3:0 (1:0). Laupertshausen zeigte von Anfang an seine Offensivstärke und führte zur Pause mit 1:0. Der SVR II versuchte sich in der zweiten Hälfte ins Spiel zurückzukämpfen, jedoch blieben die wenigen Konter ohne Torerfolg. Laupertshausen hingegen konnte noch das 3:0 bejubeln und holte sich verdient drei Punkte gegen die schwachen Reinstetterinnen. Tore: 1:0 Line Bogenrieder (20.), 2:0 Melanie Beck, 3:0 Theresa Kilian (74.).

TSV Hochdorf – SV Mietingen I 0:2 (0:1). Das Spiel war 90 Minuten lang spannend, beide Mannschaften kämpften wacker bis zum Schlusspfiff. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, sowohl der TSV als auch der SVM I hatten seine Torchancen. Mietingen I ging in der 38. Minute in Führung. Kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit gab es nochmals einen Dämpfer für Hochdorf, Corinna Wenger erhöhte auf 0:2 (48.). Danach zeigten sich die Hochdorferinnen jedoch kämpferisch und bissig, ein Tor wollte ihnen jedoch nicht mehr gelingen.

SGM Dettingen – FC Wacker Biberach 1:3 (0:0). Die SGM ging nach guter erster Halbzeit durch Chantel Kramer (57.) verdient in Führung. Durch zwei individuelle Fehler seitens der SGM konnte Wacker Biberach durch Lara Oßwald (58.) und Johanna Fink (69.) danach das Spiel zum 1:2 drehen. Den Schlusspunkt zum 1:3 setzte wiederum Johanna Fink (78.).

TSV Warthausen – SGM Bellamont/Rot II 2:1 (1:0). Begünstigt durch einen Torwartfehler konnte der TSV durch Sandra Winkler (31.) verdient in Führung gehen. Nach der Halbzeitpause gelang es Warthausen besser ins Spiel zu kommen, da die SGM II mehr Räume ließ. Nach einer schönen Flanke erhöhte Martina Bretzel 2:0 (55.). In Minute 75 klatschte ein Schuss von Antje Abraham an die Latte. Das 1:2 durch Tabea Gropper (90.) kam zu spät. Der TSV gastiert am nächsten Sonntag bei Schemmerhofen/Baltringen (Anstoß: 10.30 Uhr).