Duell im Zeichen des Abstiegskampfs

Im Zeichen des Abstiegskampfs steht in der Fußball-Kreisliga A I am kommenden Spieltag die Partie Ochsenhausen II gegen Unterschwarzach. Das Spitzentrio hat teilweise knifflige Aufgaben vor sich. Im Illertalderby stehen sich Erolzheim und Dettingen II gegenüber. Alle Spiele werden am Sonntag, 31. März, um 15 Uhr angepfiffen.

Nach wie vor herrscht an der Tabellenspitze ein erbitterter Dreikampf. Am vergangenen Sonntag wurde der FC Mittelbiberach wieder zurückgestutzt, damit blieb alles eng zusammen. Der SV Kirchdorf, der am nächsten Sonntag spielfrei hat, belegt derweil nach dem 18. Spieltag den letzten Tabellenplatz. Damit hatte vor der Saison niemand gerechnet.

Tabellenführer Berkheim empfängt nun Muttensweiler. Der 5:2-Sieg beim SV Stafflangen ließ aufhorchen und machte die 1:3-Niederlage im Auftaktspiel gegen den TSV Rot/Rot schon fast vergessen. Mit dem SV Muttensweiler kommt eine Mannschaft, die zuletzt zwei Mal über ein 1:1 nicht hinauskam. Eine machbare Aufgabe für den BSC Berkheim? Da hat es der SV Mittelbuch im Heimspiel gegen den SV Stafflangen schon etwas schwerer. Stafflangen leistete sich in Berkheim in der ersten Viertelstunde eine Auszeit und wachte beim 0:4 wieder auf. Diesen Fehler wird der SVS in Mittelbuch vermeiden. Der SVM wird ein Stück Arbeit vor sich haben, wenn er am Ende als Sieger den Platz verlassen will. Auch der FC Mittelbiberach darf seine Gäste vom TSV Rot/Rot nicht unterschätzen. Rot/Rot verlor zwar das Heimspiel gegen Mittelbuch mit 0:2, aber die Partie war bis zu 88. Minute offen. Auch für den FCM gilt: 90 Minuten lang konzentriert zu Werke gehen, sonst wird es mit den drei Punkten nichts.

Kleine Sprünge

Wie man einen Sprung nach vorn macht, zeigte am vergangenen Spieltag der SV Ochsenhausen II. Der Sieg beim SV Kirchdorf war Gold wert. Der SVO II steht auf Platz 13 und hat Heimrecht gegen die LJG Unterschwarzach. Die LJG hat nur noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als Ochsenhausen II und könnte am Sonntag richtig tief in den Abstiegsstrudel gezogen werden. Der SV Haslach macht nur kleine Sprünge, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Unentschieden nutzen in dieser Situation aber nicht so viel. Auch gegen den SV Dettingen II gab es wieder nur ein 1:1. Im Heimspiel gegen den SV Winterstettenstadt darf es der SVH wieder mal mit drei Punkten versuchen. Doch der SVW kann befreit aufspielen und darf auf seine Möglichkeiten lauern.

Vitaminreiche Kost muss für die Spieler des SV Erlenmoos über die Wintermonate auf den Tisch gekommen sein. Anders sind die Ergebnisse der letzten beiden Spiele nicht zu erklären. Der SVE spielte bis zur Winterpause eine bescheidene Saison. Völlig überraschend gewannen die Erlenmooser beim SV Mittelbuch und setzten mit dem Heimsieg gegen den FC Mittelbiberach noch eins drauf. Kann Erlenmoos auch gegen Gegner die nicht aus der Spitzengruppe kommen bestehen? Das Auswärtsspiel beim FC Bellamont kann diese Frage beantworten.

Der SV Erolzheim steht zwar immer noch auf Platz vier, aber der Sinkflug scheint eingeleitet zu sein. Im Derby gegen den SV Dettingen II auf eigenem Gelände ist Erolzheim aber in der Favoritenrolle. Der abstiegsbedrohte SVD II lässt sich zu oft die Butter vom Brot nehmen.