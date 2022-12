DTB-Geschäftsführerin Sport zur Tennis-DM: „Wir müssen über den Termin nachdenken“

Zur Person: Veronika Rücker, geboren in Nordhorn, ist seit 1. Juli 2022 DTB-Geschäftsführerin Sport. Sie ist auf Klaus Eberhard gefolgt, der zuvor seit 2005 Sportdirektor war. In Kooperation mit DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff verantwortet die 52-Jährige den gesamten Leistungssportbereich (Jugend-, Spitzen- und Wettkampfsport). Von 2018 bis Ende 2021 war Rücker Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Von 2005 bis 2011 war sie als Referentin Sportentwicklung ehrenamtlich für den DTB tätig. 2019 erhielt sie den DTB-Award für besondere Verdienste im Tennissport. Rücker ist A-Trainerin des DTB. Im Alter von fünf Jahren entdeckte sie ihre Begeisterung fürs Tennis und spielte selbst für den Kölner Verein KHTC Blau-Weiß in der Regionalliga. Zudem war Rücker auch als Halbmarathonläuferin sportlich aktiv.