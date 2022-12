Drogen und gefälschter Führerschein

Eine Streife des Polizeireviers Biberach hat am Samstag, gegen 11.40 Uhr einen BMW in der Riedlinger Straße in Biberach kontrolliert. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurden durch die Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung bei dem 42-jährigen Fahrer festgestellt.

Durchgeführte Tests erhärteten den Verdacht. Der Mann musste zur Blutentnahme in die Klinik mit. Einen Führerschein hatte der 42-Jährige nicht bei sich. Er zeigte den Polizeibeamten ein Lichtbild eines gefälschten italienischen Führerscheins vor. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.