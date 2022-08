DRK wirbt um neue Fördermitglieder

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird vom 5. September bis voraussichtlich 15. Oktober in Bad Buchau, Bad Schussenried, Laupheim, Riedlingen und Schemmerhofen um neue Fördermitglieder werben. Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens gehen von Haus zu Haus und sprechen die Bürgerinnen und Bürger an. Der DRK-Kreisverband Biberach weist in einem Schreiben darauf hin, dass alle Mitarbeiter einen personalisierten DRK-Ausweis zur Legitimation bei sich haben und kein Bargeld entgegennehmen.

Eine Fördermitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz bedeutet nicht nur Geben und anderen helfen, sondern auch ein Stück Sicherheit in einer starken Solidargemeinschaft. So bietet das DRK seinen Mitgliedern, wenn eine medizinische Notwendigkeit ärztlich bescheinigt wird, kostenfrei einen weltweiten Rückholservice aus dem Ausland an. Ab einem Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro jährlich besteht außerdem die Möglichkeit, an allen Kursen der Breitenausbildung des DRK-Kreisverbandes Biberach kostenfrei teilzunehmen. Spenden, Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge an das DRK werden vom Finanzamt darüber hinaus steuerwirksam anerkannt, heißt es in dem Schreiben des DRK weiter.

In der Sozialarbeit engagiert sich das Rote Kreuz maßgeblich für die Bevölkerung im Landkreis Biberach. Für Alleinlebende oder durch Krankheit beeinträchtigte Menschen bietet das DRK Hilfen im Alltag wie den Hausnotruf oder den Menü-Service an. Bedürftige Menschen können in den Tafeln in Biberach, Riedlingen und Bad Schussenried einkaufen. Die Migrationserstberatung ist ein weiteres Angebot des DRK. Die regionalen DRK-Gliederungen vor Ort bieten zudem darüberhinausgehende Angebote an. Trotz des hohen Maßes an ehrenamtlichem Potenzial sind mit diesem breiten Aufgabenspektrum diverse Personal- und Sachkosten verbunden, welche gedeckt werden müssen. Deshalb ist das DRK auf die Unterstützung seiner Fördermitglieder angewiesen.

Im Hintergrund stehen ehrenamtliche DRK-Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes zur Unterstützung des Rettungsdienstes rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bereit. Mit dem flächendeckenden Helfer-vor-Ort-System kann die Zeit des Eintreffens der Rettungskräfte durch DRK-Helfer, die in der Nähe des Einsatzorts wohnen, überbrückt werden.

Bei Unsicherheiten können sich die Bürger jederzeit mit der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Biberach in Verbindung setzen. Unter der Rufnummer 07351/157 00 stehen die Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Weitere Information über die Arbeit des Roten Kreuzes unter www.drk-bc.de