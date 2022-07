So reagieren die Einsatzkräfte vom DRK im Falle einer Massenschlägerei beim Schützenfest

Zehn intensive Tage liegen vor dem Deutschen Roten Kreuz: Während des Biberacher Schützenfests sind die Einsatzkräfte täglich vor Ort und für alle Eventualitäten gewappnet. Am Donnerstagabend hat sich der Biberacher DRK-Ortsverein zur Übung auf dem Gigelberg getroffen. Mehr als 30 Szenarien, die sich in während Schützen ereignen könnten, wurden durchgespielt. Dafür sind extra Schauspielerinnen und Schauspieler angeheuert worden, die durchaus für Aufsehen sorgten.

Die Erstversorgung spielt eine große Rolle. Die DRK-Einsatzkräfte sind auf alles vorbereitet. (Foto: Tanja Bosch)

„Hilfe, Hilfe, da drüben ist etwas passiert, direkt bei den Boxautos“, rufen zwei Mädchen ganz aufgeregt und kommen angerannt. Sofort packen die DRK-Einsatzkräfte ihre Koffer und rennen los. Kaum sind sie weg, wanken zwei betrunkene Männer an der Sanitätswache an der Alten Stadtbierhalle vorbei und pöbeln die Einsatzkräfte an. „Das alles sind reale Szenarien, die wirklich so auf dem Schützenfest vorkommen“, sagt Stefan Does, stellvertretender Einsatzgruppenführer beim DRK-Ortsverein.

„Etwas, das sehr oft vorkommt, ist, dass sich zum Beispiel Betrunkene am Boxsack verletzten. Da gab es schon einige gebrochene Arme.“ Auch Dinge wie Bienenstiche, verlorene Kinder, Schnittverletzungen oder allgemein das Versorgen von Betrunkenen und Verletzten gehört zum Schützenfest-Alltag beim DRK Biberach.

Einsatzkräfte müssen das Gelände kennen

„Es ist deshalb wichtig, die Übung auch direkt vor Ort zu machen“, sagt Stefan Does. „Die Leute kommen und sagen einen Standort, wie zum Beispiel am Knusperhäuschen oder am Bierzelt ist etwas passiert, und dann müssen die Einsatzkräfte sofort wissen, wo sie hinmüssen.“ Seit Jahren findet die Übung deshalb immer am Donnerstagabend vor Schützen auf dem Gigelberg statt. Gleichzeitig wird an diesem Abend die Sanitätswache eingerichtet und in Betrieb genommen.

Auch im Rettungswagen wird geübt. Vor allem auch, um ein Gespür für die Wege auf dem Gigelberg zu bekommen. (Foto: Tanja Bosch)

Vor Ort waren rund 25 Einsatzkräfte des DRK, zwei Polizisten und 20 Leute von der realistischen Notfalldarstellung inklusive Schauspielerinnen und Schauspieler einer Theatergruppe. Zusätzlich noch zwei Rettungswagen mit je drei Azubis. „Es soll alles so realistisch wie möglich ablaufen, wir nehmen diese Übung sehr ernst.“

Mädchen blutet stark aus der Nase

Und das spürt man auch an der Stimmung auf dem Gigelberg, es herrscht Hektik, viel Bewegung und ständig kommen neue Fälle, um die sich die DRK-Einsatzkräfte, darunter überwiegend Ehrenamtliche, kümmern müssen. Sie rennen über den Berg zur nächsten Einsatzstelle und versorgen beispielsweise die Verletzten. Auch eine Mutter kommt ganz aufgewühlt vorbei, weil sie ihr Kind verloren hat. Sofort macht sich eine kleine Gruppe gemeinsam mit der Mutter auf die Suche.

Realistische Szenarien werden auf dem Gigelberg nachgespielt. DRK hat sich am Donnerstagabend zur Übung vor Ort getroffen. (Foto: Tanja Bosch)

Bei den Boxautos gab es einen Vorfall zwischen einem jungen Mann und zwei Mädchen. Eine blutet stark aus der Nase. Sofort sind vier Einsatzkräfte zur Stelle und versorgen die verletzten Mädchen und legen Verbände an, einer hält den jungen Mann davon ab, sie weiter zu belästigen. Am Ende gibt es noch ein Massenanfall-Szenario, in diesem Fall eine angenommene Massenschlägerei. „Das ist auf dem Schützenfest zum Glück so noch nie vorgekommen, aber dennoch müssen wir es üben, für den Notfall“, sagt Stefan Does.

Mit der Übung seiner Leute ist er am Ende zufrieden: „Es lief alles sehr gut und routiniert ab“, so der stellvertretende Einsatzgruppenführer. „Die Besucherinnen und Besucher können sich also sicher fühlen, falls etwas passiert.“ Das Sicherheitskonzept steht und die DRK-Wache auf dem Gigelberg ist täglich bis 24 Uhr besetzt. Aber nicht nur auf dem Gigelberg ist das DRK vor Ort, sondern auch an den vielen Veranstaltungen in der Stadt.