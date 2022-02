DRK Biberach sucht zusätzliche Ersthelfer

Infos gibt es im Internet unter https://www.drk-bc.de/angebote/bevoelkerungsschutz-und-rettung/team-der-lebensretter.html. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an das DRK Biberach unter

Seit zwei Jahren ist der Landkreis Biberach „Region der Lebensretter“. Bis heute sind rund 100 Ehrenamtliche, meist Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), dabei. Nun will der DRK-Kreisverband das System weiter ausbauen und hofft auf die Mithilfe von Ärzten, Pflegekräften, medizinischen Fachangestellten und Mitgliedern von weiteren Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Es kann jeden treffen: Mehr als 60 000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Herz-Kreislaufstillstand. Der plötzliche Herztod ist demnach eine der häufigsten Todesursachen. „Wird die Wiederbelebung innerhalb der ersten vier Minuten gestartet, liegt die Überlebensrate bei 50 Prozent. Nach neun oder zehn Minuten sind die Überlebenschancen nur noch minimal“, sagt Michael Mutschler, der den Bereich Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband verantwortet. Diese Zahlen zeigen, dass bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand wirklich jede Minute zählt.

Rettungsleitstelle ortet Helfer über App

Deshalb hat der Verein „Region der Lebensretter“ 2018 ein App-basiertes System etabliert, mit dem Rettungsleitstellen registrierte Ersthelfer über Smartphone in der unmittelbaren Nähe des Notfalls orten und alarmieren können. „Diese Retter, die im besten Fall in den ersten fünf Minuten nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand eintreffen, können die Überlebenschance von Patienten verdoppeln bis vervierfachen. Sie verkürzen das therapiefreie Intervall“, so Mutschler.

Alle Standorte, an denen sich im Kreis Biberach frei zugängliche Defibrillatoren befinden, gibt es hier in einer Übersicht zu finden.

Die ehrenamtlichen Retter beginnen dann mit der Herzdruckmassage, Beatmung oder Defibrillation, bis die Rettungskräfte eintreffen. Insgesamt werden drei Ersthelfer gleichzeitig alarmiert, denen automatisch bestimmte Rollen zugeteilt werden. Derjenige, der sich am nächsten am Notfallort befindet, beginnt mit der Wiederbelebung, der zweite unterstützt dabei. Ein dritter Ersthelfer wird zum nächsten Defibrillator navigiert, um diesen zum Notfallort zu bringen.

Das muss man können

Zusammen mit weiteren DRK-Kreisverbänden in Baden-Württemberg ist der DRK-Kreisverband Biberach am 11. Februar 2020 – dem Europäischen Tag des Notrufs 112 – vor zwei Jahren als „Region der Lebensretter“ eingestiegen. Nun soll das System flächendeckend bekannter werden, um noch mehr Menschen zu helfen.

Mitmachen kann jeder, der über 18 Jahre alt ist und vor maximal zwei Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Auch ein Reanimationstraining ist für Interessierte Pflicht. „Dieses bieten wir bei uns im DRK an“, sagt Kreisausbildungsleiter Manfred Rommel. Außerdem bekommen die Ersthelfer vom DRK kleine Einsatztaschen gestellt, die unter anderem eine Beatmungsmaske, eine Weste und Handschuhe enthalten.

Das Lebensretter-Team ergänzt als Bestandteil der Rettungskette das Helfer-vor-Ort-System des DRK. „Helfer vor Ort sind Ehrenamtliche aus den eigenen Reihen, die in ihrer Freizeit von der Leitstelle alarmiert werden können“, sagt der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter René Müller. Sie sind entsprechend besser ausgebildet und werden deshalb zusätzlich zu Herz-Kreislauf-Stillständen auch beispielsweise bei Unfällen und internistischen Notfällen alarmiert.