DRK Biberach passt Öffnungszeiten der Impfstützpunkte an

Die Impfstützpunkte der mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Landkreis Biberach ändern zum 1. Februar ihre Öffnungszeiten. In Biberach wird beispielsweise fortan nur noch an vier statt sechs Tagen geimpft. Andererseits bieten nun alle Impfstützpunkte Abendtermine an und es gibt einen festen Termin für Fünf- bis Elfjährige.

Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts Biberach hervor, das als Grund für die Anpassungen die in den vergangenen Wochen deutlich gesunkene Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen nennt. Demnach ließen sich in der Woche vor Weihnachten noch mehr als 6000 Menschen im Landkreis Biberach gegen das Coronavirus impfen, in der dritten Kalenderwoche des neuen Jahres waren es nur noch rund 2000.

Dagegen hat das DRK nun einen regelmäßigen Termin speziell für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach eingerichtet, und zwar immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Weitere Termine für Kinderimpfungen sind am Samstag, 5. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach und am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Impfstützpunkt Riedlingen.

Impfzertifikate mit QR-Code

Ab sofort werden in den Impfstützpunkten auch Impfzertifikate mit QR-Code für das Einlesen in die entsprechenden Apps herausgegeben. Dies betrifft auch bereits vergangene Impfungen, die in einem der vier Impfstützpunkte stattgefunden haben. Für eine nachträgliche Ausstellung des Zertifikats müssen lediglich Impf- und Personalausweis mitgebracht werden.

Die neuen Öffnungszeiten der Impfstützpunkte ab Dienstag, 1. Februar:

Biberach, Stadthalle: montags, mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr

Erolzheim, DRK-Haus: dienstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr

Laupheim, ehemaliges Rentschler-Gebäude, Mittelstraße: dienstags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr

Riedlingen, Cafeteria der Geschwister-Scholl-Realschule: montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr freitags von 9 bis 12 Uhr

Darüber hinaus bietet das DRK weitere, unregelmäßige Termine in verschiedenen Gemeinden des Landkreises an. Der Kalender mit allen Impfaktionen im Landkreis Biberach ist auf der Homepage des Landkreises Biberach unter www.biberach.de/landratsamt/kreisgesundheitsamt/corona-schutzimpfung.html hinterlegt und wird nach Angaben des Landratsamts fortlaufend aktualisiert.