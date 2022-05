DRK Biberach hilft bei Ankunft ukrainischer Geflüchteter

Impfungen erfassen, Corona-Schnelltests durchführen oder ein ärztliches Gespräch: Der DRK-Kreisverband Biberach unterstützt das Landratsamt Biberach bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter in medizinischen Fragen. „Mit unserem Engagement tragen wir dazu bei, dass sich die Geflüchteten gut und sicher bei uns im Landkreis aufgehoben fühlen“, erläutert Günter Lambacher, Notfallsanitäter und Koordinator Schnelltests beim DRK. Das medizinische Angebot erfolgt, bevor die Geflüchteten auf die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Biberach verteilt werden.

Mit wenigen Handgriffen packen Günter Lambacher, die medizinische Fachangestellte Tanja Engenhardt und Dr. Eckhard Kunz Schutzkleidung und Schnelltests zusammen. Sie sind mit der mobilen Praxis („Mobile Care Unit“), einem speziell zu einer mobilen Praxis umgebauten Rettungswagen, vor Ort. Das erleichtert ihnen die Arbeit: „Mit der „Mobile Care Unit‘ haben wir alles dabei, was wir benötigen“, erläutert Günter Lambacher.

Mehr als 50 Geflüchtete, darunter vor allem Frauen mit Kindern, sind an diesem Tag angekündigt. Sie waren zuvor in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten untergebracht. Um die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten, setzt das DRK-Team auf einen strukturierten Ablauf: Zuerst werden Impfungen ermittelt, danach folgt der Corona-Schnelltest und anschließend ist Gelegenheit für ein ärztliches Gespräch. Für das Team ist es bereits die dritte medizinische Betreuung im Auftrag des Landratsamts während des Kriegs in der Ukraine. Ein Dolmetscher unterstützt bei der Verständigung.

Tanja Engenhardt fragt ab, inwiefern die Ankommenden gegen Masern, Tuberkulose oder Corona geimpft sind. Manche Geflüchtete können digitale Impfzertifikate vorzeigen. „Gemeinsam mit dem Dolmetscher, ein paar Brocken Englisch sowie Gestik und Mimik klappt die Verständigung gut.“ Nach rund eineinhalb Stunden sind alle Geflüchteten medizinisch betreut worden. „Wieder einmal hat alles reibungslos funktioniert“, resümiert Günter Lambacher. „Zu uns sind wie bei den vorherigen Terminen hauptsächlich Frauen mit Kindern gekommen.“ Und noch eine Parallele zu den vorherigen Terminen gibt es: „Erneut sind alle Corona-Schnelltests negativ ausgefallen.“

Landrat Dr. Heiko Schmid ist froh und dankbar für die sehr gute Unterstützung des DRK bei der Aufnahme in die vorläufige Unterbringung des Landkreises: „So wissen unsere Integrationsmanager unseres Amtes für Flüchtlinge und Integration bereits bei der Ankunft, wer welche Unterstützung in gesundheitlichen Fragen benötigt.“