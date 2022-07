DRK Biberach bietet Corona-Antikörpertests an

Das DRK Biberach erweitert sein Angebot von Corona-Tests um Antikörpertests. Damit kann die Konzentration an Antikörpern im Blut bestimmt werden, die zum Schutz gegen eine Sars-CoV-2-Infektion beitragen. Erstmals bietet das DRK Antikörpertests am Schützensamstag, 16. Juli, von 10 bis 13 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Biberach an. Auch Corona-Schutzimpfungen sind an diesem Termin möglich.

„Nach Schnelltests und Impfungen haben wir nun eine weitere Möglichkeit, um für ein Mehr an Sicherheit im Kampf gegen Corona zu sorgen“, sagt Michael Kolb, Leiter und Koordinator des Impfteams beim DRK Biberach. Mitarbeiter des Impfteams sind in den vergangenen Tagen erfolgreich geschult worden: „Die Handhabung ist ähnlich unkompliziert wie bei einer Messung des Blutzuckers.“ Ein Tropfen Blut reicht aus, um den sogenannten Antikörpertiter schnell und zuverlässig zu ermitteln.

Nach Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) biete ein Titer über 1000 BAU/ml einen guten Schutz vor Corona, erläutert Dr. Jobst Isbary, ärztlicher Leiter der mobilen Impfteams für den Landkreis Biberach. „Natürlich bleibt ein Restrisiko. Aber die Wahrscheinlichkeit für eine schwere Infektion ist deutlich geringer als bei einem Titer unter 1000.“ Sollte der Titer-Wert die kritische Marke unterschreiten, empfiehlt der Arzt eine Impfung. Auf Wunsch verabreicht das DRK-Team die Impfung direkt nach der Antikörper-Bestimmung.

Ein Antikörpertest kann auch bei Kindern durchgeführt werden. „Wir empfehlen die Impfung für Kinder ab fünf Jahren. Bei ihnen ist zwar das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 geringer als bei Erwachsenen, Komplikationen wie Long Covid oder das nur bei Jüngeren gefürchtete PIMS-Syndrom sind jedoch zu beobachten“, erläutert Dr. Jobst Isbary. Zudem seien die indirekten Folgen durch Quarantäne und Isolierung zu bedenken.

Der Antikörpertest kostet 20 Euro pro Person. Mobile Impfteams bieten Antikörpertests und Impfungen an den Schützensamstagen, 16. und 23. Juli, jeweils zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Viehmarktplatz in Biberach an. Impfungen sind kostenlos. Zudem messen die Mitarbeiter auch im Impfstützpunkt Biberach, Paul-Heckmann-Kreissporthalle des Berufsschulzentrums (BSZ), bei Bedarf den Antikörpertiter. Öffnungszeiten sind: dienstags und freitags 17 bis 20 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr.