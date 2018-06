DRK ärgert sich über Schmids Äußerung zur Leitstelle

Das Thema integrierte Rettungsleitstelle in Biberach sorgt zu Jahresbeginn für den ersten Aufreger auf Kreisebene. Der DRK-Kreisverband kritisiert eine Äußerung von Landrat Dr. Heiko Schmid im Jahresinterview der SZ. Darin spricht er unter anderem von einem großen Interesse aus Ulm an einer Fusion mit der Biberacher Leitstelle.

Dieses Thema schwelt seit rund einem Jahr. Grund für eine mögliche Fusion ist die anstehende Umstellung auf Digitalfunk und die damit verbundenen Kosten in der Biberacher Leitstelle. Der Kreistag hatte im Juli beschlossen, auszuloten, unter welchen Bedingungen und mit welchen finanziellen Auswirkungen die Leitstelle im Kreis Biberach auch zukünftig betrieben werden kann. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, in Gesprächen mit dem DRK-Kreisverband, dem Kreisfeuerwehrverband sowie den Leitstellen in Ravensburg, Reutlingen und Ulm abzuklären, unter welchen Konditionen und in welcher Zeit eine Fusion erfolgen könnte.

„Dann geht’s ab nach Ulm“

„Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass genau diese Informationen aus den anderen Kreisen noch vertraulich sind. Und jetzt lesen wir sie in der Zeitung, ohne dass mit uns vorher gesprochen wurde“, kritisiert der DRK-Kreisvorsitzende Peter Schneider. Er habe das Gefühl, als solle nach den Kliniken nun auch das Thema Rettungsleitstelle möglichst schnell abgehandelt werden. „Mir kommt es so vor, als wähne sich der Kreis hier auch in einer Art Bieterverfahren. Wir vom DRK dürfen noch so ein bisschen mitmachen, und dann geht’s ab nach Ulm“, ärgert sich der frühere Landrat. Das sei kein partnerschaftliches Verhältnis.

Wenn Schmid von einer „sauberen Lösung“ bei diesem Thema spreche, frage er sich, ob die Leitstelle, die sich in 30 Jahren bewährt habe, eine „unsaubere Lösung“ sei, so Schneider. Im Übrigen sei das DRK Träger der Leitstelle und Arbeitgeber des dort beschäftigten Personals. Das Landratsamt habe zwar die Rechtsaufsicht, „es darf aber nicht der Eindruck entstehen, als werde hier über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg entschieden“, so Schneider. Vereinbart sei gewesen, dass es Anfang des Jahres einen Gesprächstermin mit dem Landratsamt gebe. „Dort erst sollten die Ergebnisse der Befragungen anderer Landkreise nach einer Fusion mit der Biberacher Leitstelle vorgetragen und diskutiert werden“, sagt Schneider.

„Sind in Kenntnis unserer Zahlen“

Abgesehen von der Kommunikation kritisiert das DRK die generelle Überlegung, die Leitstelle in Biberach aufzugeben. „Wir sind eine der wirtschaftlichsten Leitstellen im Land“, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Roland Prinz. Wenn nun seitens des Landrats der Eindruck erweckt werde, das DRK habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, so sei das falsch. „Wir sind in Kenntnis unserer Zahlen, und die kennt man auch im Landratsamt“, ist sich Prinz sicher.

Auch im Bereich von Schulung und Fortbildung sei die Biberacher Leitstelle seit vielen Jahren vorbildlich in Baden-Württemberg, sagt Rettungsdienstleiter Michael Mutschler. Nicht zu verachten sei auch die Ortskenntnis, mit der die Mitarbeiter hier arbeiteten. Man wolle keine Leitstelle betreiben, die ein Defizit aufweise, allerdings fehle auch der Beweis, dass der Betrieb durch eine Fusion günstiger werde. „Wir sind zutiefst davon überzeugt, die Leitstelle erhalten zu können. So wollen wir jetzt in die Gespräche gehen“, sagt Prinz.

Im Landratsamt war man gestern bemüht, den Ball flach zu halten. „Es gibt keineswegs eine festgelegte Marschroute, mit Ulm zu fusionieren“, sagte Sprecher Bernd Schwarzendorfer auf SZ-Anfrage. Das decke sich auch nicht mit dem Beschluss des Kreistags. Am Montag habe sich die Dezernentenrunde im Landratsamt darauf geeinigt, die Gespräche mit dem DRK fortzusetzen und noch diese Woche einen Termin abzustimmen. „Uns liegt nicht daran, hier einen Streit vom Zaun zu brechen“, sagt Schwarzendorfer. Man werde das Thema in aller Offenheit und Sachlichkeit besprechen. Dazu nehme man sich die Zeit, die es brauche, um dem Kreistag einen vernünftigen Beschlussvorschlag machen zu können.